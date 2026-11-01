كيا EV6 الكهربائية تباع بهذه المواصفات

يتوافر داخل سوق السيارات المصري الكثير من طرازات السيارات موديل 2026، وذلك من أجل تلبية رغبة المواطنين في الحصول على سيارات مزودة بتكنولوجيا حديثة، تتماشى مع مستقبل صناعة السيارات.

كيا EV6 موديل 2026

وجاءه هذه الإصدارات بعد استقرار سوق السيارات المصرية، ومن بينها: كيا EV6 موديل 2026، وتنتمي EV6 لفئة السيارات الهاتشباك .

محرك كيا EV6 موديل 2026

كيا EV6 موديل 2026

تنتج سيارة كيا EV6 موديل 2026 قوة 640 حصان، وتصل سرعتها القصوي إلي 185 كم/ساعة، وبها عزم دوران 770 نيوتن/متر، وبها بطارية سعة 84 كيلووات/ساعة، ويمكنها قطع مسافة 450 كم/ساعة بالشحنة الواحدة قبل الحاجة لاعادة شحنها من جديد، وتتسارع من 0-100 كم/ساعة في مدة 3.5 ثانية، ومتصل بها علبة تروس أوتوماتيك .

مواصفات كيا EV6 موديل 2026

زودت سيارة كيا EV6 موديل 2026 بالعديد من المميزات من ضمنها، نظام الفرامل المانع للانغلاق-ABS، ووسائد هوائية للسائق، ووسائد هوائية للركاب، ووسائد هوائية جانبية، وبها نظام توزيع قوة الفرامل EBD، وبها حساسات للركن، وبها ESP، وبها نظام إيموبليزر ضد السرقة، وبها نظام الثبات الإلكترونى، وبها مدخل AUX، وبها مدخل USB، وبها بلوتوث، وبها عجلة قيادة متعددة الاستخدامات، وبها Front Speakers، وبها Rear speakers .

كيا EV6 موديل 2026

ويوجد بـ كيا EV6 أيضا، تكيف، وبها ريموت كنترول، وبها مرايات كهربائية، وبها فرش مقاعد من الجلد، وبها باور ستيرنج، وبها نظام ذكى لركن السيارة، وبها كراسي كهربائية، وبها فتحة سقف بانوراما، وبها شاشة متعددة الوسائط تعمل باللمس، وبها نظام اقفال للابواب يعمل باللمس، وبها Heated seats، وبها Rear Seat Entertainment .

كيا EV6 موديل 2026

بالاضافة إلي ان كيا EV6 بها، Isofix، وبها جنوط رياضية، وبها مقاعد كهربائية، وبها إنذار ضد السرقة، وبها مصابيح ضباب، وبها كاميرا خلفية، وبها GPS، وبها مثبت سرعة، وبها قفل مركزى للابواب، وبها زر لـ تشغيل و إيقاف المحرك بدون مفتاح .

سعر كيا EV6 موديل 2026

كيا EV6 موديل 2026

الفئة الأولي من سيارة كيا EV6 موديل 2026 تباع في سوق السيارات بسعر 2 مليون و 300 ألف جنيه .

الفئة الثانية من سيارة كيا EV6 موديل 2026 تباع في سوق السيارات بسعر 2 مليون و 550 ألف جنيه .

الفئة الثالثة من سيارة كيا EV6 موديل 2026 تباع في سوق السيارات بسعر 3 مليون و 50 ألف جنيه .