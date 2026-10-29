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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

أسعار تويوتا كراون سيجنيا 2027 السعودية

تويوتا كراون سيجنيا 2027
تويوتا كراون سيجنيا 2027
إبراهيم القادري

كشفت شركة تويوتا عن طرازها الجديد تويوتا كراون سيجنيا موديل 2027، وتنتمي لفئة السيارات الـ SUV الرياضية متعددة الاستخدامات، وتمتلك تصميم عصري وجذاب، وتظهر بـ تحديثات تقنية ذكية .

تويوتا كراون سيجنيا 2027

مواصفات تويوتا كراون سيجنيا 2027

زودت سيارة تويوتا كراون سيجنيا 2027 بالعديد من المميزات من ضمنها، حزمة شاشة رؤية محيطية بانورامية 360 درجة لمراقبة محيط السيارة بالكامل، وبها نظام المساعدة في تغيير المسار، وبها نظام المساعدة الذكي أثناء الازدحامات المرورية (Traffic Jam Assist).

تويوتا كراون سيجنيا 2027

بالاضافة إلي أن سيارة تويوتا كراون سيجنيا 2027 بها، نظام التحذير من حركة المرور الأمامية، ونظام المساعدة على الركن في الأمام والخلف مع خاصية الكبح التلقائي عند الطوارئ، وبها مرايات خارجية بإضاءة خاصة وإمكانية الإمالة للأسفل تلقائياً لتسهيل المناورة عند الرجوع للخلف.

محرك تويوتا كراون سيجنيا 2027

تويوتا كراون سيجنيا 2027

تحصل سيارة تويوتا كراون سيجنيا 2027 علي قوتها من محرك 4 سلندر سعة 2500 سي سي، وتنتج قوة 238 حصان، ومتصل بها علبة تروس أوتوماتيك .

سعر تويوتا كراون سيجنيا 2027

تويوتا كراون سيجنيا 2027

الفئة الأولي من سيارة تويوتا كراون سيجنيا 2027 تباع في سوق السيارات السعودي بسعر 174 ألف ريال سعودي .

الفئة الثانية من سيارة تويوتا كراون سيجنيا 2027 تباع في سوق السيارات السعودي بسعر 197 ألف ريال سعودي .

تاريخ تويوتا كراون سيجنيا

تويوتا كراون سيجنيا 2027

تعتبر سيارة تويوتا كراون سيجنيا امتداد حديث لعائلة "تويوتا كراون" العريقة التي بدأ تاريخها الأصلي عام 1955، وقد أطلقت نسخة "سيجنيا" الكروس أوفر رسمياً عام 2024 كطراز لموديل 2025، واستمر إنتاجها لموديل 2026.

تويوتا كراون سيجنيا 2027

ويعود اسم "تويوتا كراون" إلى عام 1955 كسيارة سيدان رئيسية في اليابان، ومر بـ 16 جيلاً من التطوير، وتحولت إلي suv في الجيل السادس عشر، وتوسعت عائلة كراون لتشمل أنماط جديدة من السيارات بدلاً من الاقتصار على السيدان.

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