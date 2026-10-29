إيسوزو دي ماكس 2027 الفيس ليفت| صور

أعلنت شركة إيسوزو عن طرازها الجديد إيسوزو دي ماكس موديل 2027 الفيس ليفت، وتنتمي دي ماكس لفئة السيارات البيك أب، وتمتلك تصميم عصري وجذاب .

إيسوزو دي ماكس موديل 2027

محرك إيسوزو دي ماكس موديل 2027

تحصل سيارة إيسوزو دي ماكس موديل 2027 علي قوتها من محرك سعة 2200 سي سي، وتنتج قوة تصل إلى 201 حصان، وبها عزم دوران 500 نيوتن/متر، ومتصل بها علبة تروس .

إيسوزو دي ماكس موديل 2027

ويوجد بـ إيسوزو دي ماكس موديل 2027 محرك أيضا سعة 3000 سي سي، وتنتج قوة 188 حصان، وبها عزم دوران 450 نيوتن/متر، ومتصل بها علبة تروس أوتوماتيك .

مواصفات إيسوزو دي ماكس موديل 2027

زودت سيارة إيسوزو دي ماكس موديل 2027 بالعديد من المميزات من ضمنها، واجهة أمامية محدثة، وبها تصاميم جديدة للشبك وتعديلات على محيط مصابيح الضباب، وبها إطار مصابيح ضباب بلون الهيكل، وبها شبك أمامي أصغر قليلاً، وتختلف أشكال فتحات الشبك بحسب الفئة.

إيسوزو دي ماكس موديل 2027

بالاضافة إلي ان إيسوزو دي ماكس موديل 2027 بها، شبك يتضمن ثلاث فتحات مستطيلة بالقرب من الحافة الأمامية لغطاء المحرك، ما يمنح الواجهة مظهر مختلف دون تغيير التصميم الأساسي للسيارة.

نبذة عن سيارة إيسوزو دي ماكس

إيسوزو دي ماكس هي شاحنة خفيفة بيك أب يابانية الصنع، وتشتهر بمتانتها العالية، واعتماديتها الكبيرة، وقدراتها المتميزة في العمل الشاق وعلى الطرق الوعرة.

إيسوزو دي ماكس موديل 2027

وأطلق الجيل الأول منها في عام 2002، وتوالت بعدها الأجيال والتحديثات مثل تحديثات عام 2015 وعام 2017، والنسخ الحديثة.

تاريخ سوزوكي في صناعة السيارات

تأسيس الشركة في البداية باسم "شركة سوزوكي لصناعة الأنوال" للعمل في صناعة الحرير والنسيج، وفي عام 1937 اتخذ المؤسس قراراً بالدخول إلى مجال صناعة السيارات وتطوير نماذج أولية لسيارات صغيرة.

وفي عام 1954 تم تغيير اسم الشركة رسمياً إلى شركة سوزوكي موتور المحدودة مع التركيز على المركبات والمحركات، وفي عام 1955 إطلاق أول سيارة إنتاجية فعلية للشركة وهي سوزوكي سوزولايت (Suzulight) التي انتمت لفئة السيارات الصغيرة (Kei-car).