قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
وزير الكهرباء يبحث مع روسآتوم إقامة مشروع متكامل لتحلية مياه البحر
الرئيس السيسي يستعرض المحاور الـ 5 للرؤية المصرية لتنمية إفريقيا
رئيس الوزراء يفتتح مستشفى السويس الجامعي..ويجري حوارا مع المرضى عن الخدمات
شخص يشعل النيران في نفسه داخل منزله بالدقهلية
مدبولي من السويس: حجم الجهد طوال الـ12 عاما الماضية كبير جدا.. ونواجه تحديات كثيرة
ريال مدريد يُعلنها: رونالدو توّج بأفضل نسخة للكرة الذهبية في التاريخ
في قمة موسكو.. الرئيس السيسي يطرح رؤية مصر لتنمية إفريقيا ويحذر من عسكرة البحر الأحمر
تطوير قناطر إسنا يخفض استهلاك الكهرباء 40% باستخدام أنظمة التحكم الذكي
الرئيس السيسي يشارك في أعمال القمة الروسية – الأفريقية الثالثة بموسكو
مدبولي: الدولة تستهدف التوسع في إنشاء مدارس المتفوقين في العلوم والتكنولوجيا
برقم عالمي جديد .. طالب بجامعة قناة السويس يحصد ذهبية بطولة العالم للجامعات للسباحة بالزعانف
رسائل الرئيس السيسي في موسكو: وحدة السودان خط أحمر.. والمياه العابرة للحدود جسر للتعاون لا للنزاع
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

إيسوزو دي ماكس 2027 الفيس ليفت| صور

إيسوزو دي ماكس موديل 2027
إيسوزو دي ماكس موديل 2027
إبراهيم القادري

أعلنت شركة إيسوزو عن طرازها الجديد إيسوزو دي ماكس موديل 2027 الفيس ليفت، وتنتمي دي ماكس لفئة السيارات البيك أب، وتمتلك تصميم عصري وجذاب .

إيسوزو دي ماكس موديل 2027

محرك إيسوزو دي ماكس موديل 2027

تحصل سيارة إيسوزو دي ماكس موديل 2027 علي قوتها من محرك سعة 2200 سي سي، وتنتج قوة تصل إلى 201 حصان، وبها عزم دوران 500 نيوتن/متر، ومتصل بها علبة تروس .

إيسوزو دي ماكس موديل 2027

ويوجد بـ إيسوزو دي ماكس موديل 2027 محرك أيضا سعة 3000 سي سي، وتنتج قوة 188 حصان، وبها عزم دوران 450 نيوتن/متر، ومتصل بها علبة تروس أوتوماتيك .

مواصفات إيسوزو دي ماكس موديل 2027

زودت سيارة إيسوزو دي ماكس موديل 2027 بالعديد من المميزات من ضمنها، واجهة أمامية محدثة، وبها تصاميم جديدة للشبك وتعديلات على محيط مصابيح الضباب، وبها إطار مصابيح ضباب بلون الهيكل، وبها شبك أمامي أصغر قليلاً، وتختلف أشكال فتحات الشبك بحسب الفئة.

إيسوزو دي ماكس موديل 2027

بالاضافة إلي ان إيسوزو دي ماكس موديل 2027 بها، شبك يتضمن ثلاث فتحات مستطيلة بالقرب من الحافة الأمامية لغطاء المحرك، ما يمنح الواجهة مظهر مختلف دون تغيير التصميم الأساسي للسيارة.

نبذة عن سيارة إيسوزو دي ماكس

إيسوزو دي ماكس هي شاحنة خفيفة بيك أب يابانية الصنع، وتشتهر بمتانتها العالية، واعتماديتها الكبيرة، وقدراتها المتميزة في العمل الشاق وعلى الطرق الوعرة.

إيسوزو دي ماكس موديل 2027

وأطلق الجيل الأول منها في عام 2002، وتوالت بعدها الأجيال والتحديثات مثل تحديثات عام 2015 وعام 2017، والنسخ الحديثة.

تاريخ سوزوكي في صناعة السيارات

تأسيس الشركة في البداية باسم "شركة سوزوكي لصناعة الأنوال" للعمل في صناعة الحرير والنسيج، وفي عام 1937 اتخذ المؤسس قراراً بالدخول إلى مجال صناعة السيارات وتطوير نماذج أولية لسيارات صغيرة.

وفي عام 1954 تم تغيير اسم الشركة رسمياً إلى شركة سوزوكي موتور المحدودة مع التركيز على المركبات والمحركات، وفي عام 1955 إطلاق أول سيارة إنتاجية فعلية للشركة وهي سوزوكي سوزولايت (Suzulight) التي انتمت لفئة السيارات الصغيرة (Kei-car).

شركة إيسوزو إيسوزو دي ماكس موديل 2027 دي ماكس موديل 2027 الفيس ليفت السيارات البيك أب محرك إيسوزو دي ماكس مواصفات إيسوزو دي ماكس إيسوزو دي ماكس Isuzu D Max Isuzu D MAX

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

إضراب في مدرسة خاصة بالمعادي

إضراب عن العمل بمدرسة خاصة بالمعادي بسبب ضعف مرتبات المعلمين

أسعار الدواجن

بعد ارتفاع الأعلاف.. أسعار الدواجن والبانيه اليوم الخميس بالأسواق

مشغولات ذهبية

سعر الذهب اليوم الخميس .. كم وصل عيار 21 الآن؟

صورة ارشيفية

موعد صرف معاشات شهر نوفمبر 2026 لـ 11.5 مليون مستحق

الجريدة الرسمية

إسقاط الجنسية المصرية أحد مواليد أسيوط لإقامته خارج البلاد وانضمامه لهيئة أجنبية

حالة الطقس

أمواج تصل لـ 3 أمتار وأتربة.. تحذير من الأرصاد بشأن طقس الخميس وأماكن الأمطار

نادر السيد

لن أتنازل عن حقوقي.. نادر السيد يخرج عن صمته بشأن أزمة أتشيمبونج مع الزمالك

الدولار

هل يصل إلى 64.36 جنيه؟.. مفاجأة في أسعار الدولار مقابل الجنيه

ترشيحاتنا

بر الوالدين

دار الإفتاء: نفقة الوالدين الكبيرين العاجزين عن الكسب واجبة على الأبناء في هذه الحالة

البحوث الإسلاميَّة ينظِّم الأسبوع الدعوي الـ26 في جامعة بني سويف تحت عنوان: كن مؤمنًا

الأحد.. البحوث الإسلاميَّة ينظِّم الأسبوع الدعوي الـ26 في جامعة بني سويف

جامعة الأزهر

جامعة الأزهر: لا رسوم على استخراج المستندات الإدارية لأعضاء هيئة التدريس والعاملين

بالصور

أسهل طريقة لـ القلقاس بالسلق من أشهر الأكلات المصرية التقليدية

اسهل طريقة لـ القلقاس بالسلق من أشهر الأكلات المصرية التقليدية
اسهل طريقة لـ القلقاس بالسلق من أشهر الأكلات المصرية التقليدية
اسهل طريقة لـ القلقاس بالسلق من أشهر الأكلات المصرية التقليدية

أعراض الفيروسات التنفسية.. 7 علامات تكشف الإصابة ومتى تصبح الحالة خطرا؟

أعراض الفيروسات التنفسية..7 علامات تكشف الاصابة ومتى تصبح الحالة خطر؟
أعراض الفيروسات التنفسية..7 علامات تكشف الاصابة ومتى تصبح الحالة خطر؟
أعراض الفيروسات التنفسية..7 علامات تكشف الاصابة ومتى تصبح الحالة خطر؟

تويوتا تستعد لمواجهة الثلوج بخمس سيارات معدلة بجنازير ضخمة

سنو هانتر Snowhunter
سنو هانتر Snowhunter
سنو هانتر Snowhunter

البرقوق.. فاكهة غنية بمضادات الأكسدة وتدعم صحة القلب

البرقوق ..فاكهة غنية بمضادات الاكسدة وتدعم صحة القلب
البرقوق ..فاكهة غنية بمضادات الاكسدة وتدعم صحة القلب
البرقوق ..فاكهة غنية بمضادات الاكسدة وتدعم صحة القلب

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. منال إمام

د. منال إمام يكتب: حين يكبر الآباء.. من يرعى الذين رعونا؟

شحاتة السيد

شحاته السيد يكتب: كيف تنتهي العوالم؟.. حين تقرأ الآلة مكتبة الحجر!

محمد سعيد حامد

محمد سعيد حميد يكتب: قصيدة "ماردُ الملح"

د. محمد عسكر - إستشارى نظم المعلومات والأمن السيبراني

د.محمد عسكر يكتب: من الدراما إلى الواقع.. هل أصبحت هواتفنا تحت المراقبة؟

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: هل تستطيع المرأة أن تحب رجلًا لا تحتاج إليه؟

المزيد