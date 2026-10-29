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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

بوجاتي توربيون الخارقة تظهر لأول مرة

بوجاتي توربيون الخارقة
بوجاتي توربيون الخارقة
إبراهيم القادري

أعلنت شركة بوجاتي عن طرازها الجديد بوجاتي توربيون الخارقة، كما ان توربيون ليست مجرد سيارة مستقلة، بل تمثل قاعدة هندسية يمكن للشركة تطوير موديلات أخرى انطلاقاً منها خلال السنوات المقبلة.

سيارة بوجاتي توربيون الخارقة 

محرك بوجاتي توربيون

تحصل سيارة بوجاتي توربيون علي قوتها من محرك 16 سلندر سعة 8300 سي سي، بجانب ثلاثة محركات كهربائية، تننج قوة إجمالية تصل إلى 1800 حصان، ومتصل بها علبة تروس أوتوماتيك مزدوج القابض مكون من ثماني سرعات، وبها منظومة هجينة متطورة تجمع بين الأداء المرتفع والاستجابة السريعة.

سيارة بوجاتي توربيون الخارقة 

لكن ريماك يرى أن مستقبل بوجاتي لا ينبغي أن يقتصر على تطوير سيارات أقوى وأسرع باستمرار، إذ توجد فرصة لتقديم تجربة قيادة مختلفة تركز على تخفيض الوزن وزيادة ارتباط السائق بالسيارة.

ومن هنا تأتي إمكانية تطوير نسخة أخف وزناً من توربيون، مع تعديلات ميكانيكية قد تمنحها شخصية أكثر تقليدية، دون الحاجة إلى منافسة النسخة الحالية في أرقام القوة والتسارع.

مواصفات بوجاتي توربيون

زودت سيارة بوجاتي توربيون بالوحة عدادات مستوحاة بالكامل من تصميم الساعات الميكانيكية الفاخرة، مصنوعة من التيتانيوم والأحجار الكريمة مع إبر ميكانيكية وزجاج ياقوت مصقول، وبها عجلة قيادة ذات تصميم ثابت تدور حوافها حول العدادات الثابتة لضمان رؤية واضحة دائماً.

سيارة بوجاتي توربيون الخارقة 

ويوجد بـ سيارة بوجاتي توربيون أيضا، شاشة لمس صغرى قابلة للاختفاء عند عدم الحاجة إليها وتدعم تطبيق Apple CarPlay، وبها كسوة جلدية مطرزة يدوياً، وألمنيوم مصقول، وألياف كربون.

نبذة عن بوجاتي توربيون

تم الكشف الرسمي عن بوجاتي توربيون في 20 يونيو عام 2024 عبر بث مباشر على الإنترنت، وهي مستوحاة من "التوربيون"، وهي آلية ميكانيكية دقيقة في صناعة الساعات الفاخرة لمواجهة تأثير الجاذبية وضبط الوقت بدقة.

سيارة بوجاتي توربيون الخارقة 

ويقتصر إنتاجها على 250 وحدة فقط حول العالم، وبدأ العمل في المصنع مع مطلع عام 2026 بعد انتهاء طرازات بوجاتي السابقة بوليد وميسترال.

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