بقوة تتخطى 300 حصان.. ماذا تقدم GMC كانيون 2026؟

تأتي GMC كانيون 2026 ضمن فئة السيارات الأمريكية الرياضية ذات الصندوق الخلفي، حيث تجمع بين تصميم البيك أب وبعض ملامح سيارات SUV، مع منظومة حركة مخصصة لتوفير القوة والقدرة على التعامل مع الاستخدامات المختلفة.

GMC كانيون 2026 أبعاد كبيرة وهيكل بيك أب

تأتي GMC كانيون 2026 بطول يبلغ 5,415 مم، وعرض يصل إلى 2,144 مم، وارتفاع قدره 2,027 مم، مع قاعدة عجلات تمتد إلى 3,338 مم، فيما يبلغ وزن السيارة دون ركاب نحو 2,346 كجم.

GMC كانيون 2026

محرك تيربو بقوة 310 أحصنة

تعتمد كانيون 2026 على محرك بنزين تيربو رباعي الأسطوانات بسعة 2.7 لتر، يولد قوة تصل إلى 310 أحصنة، مع عزم دوران يبلغ 583 نيوتن متر، ويتصل المحرك بناقل حركة أوتوماتيكي من 8 سرعات، يعمل مع نظام دفع رباعي 4WD.

GMC كانيون 2026

مقصورة GMC كانيون 2026

تضم مقصورة GMC كانيون 2026 مقاعد مكسوة بالجلد، مع مقعد للسائق يدعم التعديل الكهربائي والتبريد عبر 8 وضعيات، بينما يوفر مقعد الراكب الأمامي التعديل الكهربائي والتدفئة والتبريد، مع إمكانية ضبطه عبر 6 وضعيات، ومكيف هواء، ونظام صوتي ترفيهي.

GMC كانيون 2026

ويأتي المقود متعدد الوظائف، بينما تعتمد السيارة على شاشة معلومات وترفيه بقياس 11.3 بوصة، تدعم أنظمة Apple CarPlay وAndroid Auto اللاسلكية، كما تضم شاشة عدادات بقياس 11 بوصة، إلى جانب شاشة عرض على الزجاج الأمامي HUD بقياس 6.3 بوصة.

GMC كانيون 2026 وأنظمة المساعدة

تأتي كانيون 2026 بمجموعة من أنظمة السلامة، تشمل المكابح المانعة للانغلاق ABS، والتوزيع الإلكتروني لقوى الكبح، والتحكم في قوى الجر، ونظام الثبات الإلكتروني، إلى جانب نظام تثبيت السرعة المتكيف.

GMC كانيون 2026

وتضم السيارة كذلك نظام التحذير من التصادم الأمامي ومكابح الطوارئ الذاتية، مع تقنيات قراءة مسار الطريق والتحذير عند الخروج عنه ومساعد البقاء في الحارة المرورية، وتشمل التجهيزات مراقبة المنطقة العمياء، وتجنب الاصطدام بالمركبات الموجودة فيها، والتحذير من حركة المرور الخلفية، وكاميرا 540 درجة.