سيارات سيدان 2027 جديدة في مصر

يتوافر في سوق السيارات المصري الكثير من طرازات السيارات موديل 2027، وذلك من أجل تلبية رغبة المواطنين في الحصول على سيارات مزودة بتكنولوجيا حديثة، تتماشى مع مستقبل صناعة السيارات.

وجاءه هذه الإصدارات بعد استقرار سوق السيارات المصرية، ومن بينها: هيونداي إلنترا اى دى، ومازدا 3، وسكودا اوكتافيا A8، وكيا كي 4، وجيلي امجراند .

جيلي امجراند موديل 2027

تستمد سيارة جيلي امجراند موديل 2027 قوتها من محرك سعة 1500 سي سي، وتنتج قوة 120 حصان، وبها خزان وقود سعة 50 لتر، وبها 152 نيوتن/متر، ومتصل بها علبة تروس أوتوماتيك .

جيلي امجراند موديل 2027

الفئة الأولي من سيارة جيلي امجراند موديل 2027 تباع في سوق السيارات المصري بسعر 839 ألف جنيه .

الفئة الثانية من سيارة جيلي امجراند موديل 2027 تباع في سوق السيارات المصري بسعر 939 ألف جنيه .

كيا كي 4 موديل 2027

تحصل سيارة كيا كي 4 موديل 2027 علي قوتها من محرك سعة 1600 سي سي تيربو، وتنتج قوة 190 حصان، وبها خزان وقود 47 لتر، وبها عزم دوران 264 نيوتن/متر، ومتصل بها علبة تروس أوتوماتيك .

كيا كي 4 موديل 2027

الفئة الأولي من سيارة كيا كي 4 موديل 2027 تباع في سوق السيارات المصري بسعر مليون و 550 ألف جنيه .

الفئة الثانية من سيارة كيا كي 4 موديل 2027 تباع في سوق السيارات المصري بسعر مليون و 750 ألف جنيه .

الفئة الثالثة من سيارة كيا كي 4 موديل 2027 تباع في سوق السيارات المصري بسعر مليون و 900 ألف جنيه .

سكودا اوكتافيا A8 موديل 2027

قوة سكودا اوكتافيا A8 موديل 2027 تصل إلي 150 حصان، وبها محرك سعة 1400 سي سي تيربو، وتصل سرعتها القصوي إلي 223 كم/ساعة، وبها خزان وقود سعة 45 لتر، وبها عزم دوران 250 نيوتن/متر، ومتصل بها علبة تروس أوتوماتيك .

سكودا اوكتافيا A8 موديل 2027

الفئة الأولي من سيارة سكودا اوكتافيا A8 موديل 2027 تباع في سوق السيارات المصري بسعر مليون و 825 ألف جنيه .

الفئة الثانية من سيارة سكودا اوكتافيا A8 موديل 2027 تباع في سوق السيارات المصري بسعر 2 مليون و 50 ألف جنيه .

الفئة الثالثة من سيارة سكودا اوكتافيا A8 موديل 2027 تباع في سوق السيارات المصري بسعر 2 مليون و 250 ألف جنيه .

مازدا 3 موديل 2027

عزم دوران سيارة مازدا 3 موديل 2027 يصل إلي 146 نيوتن/متر، ومتصل بها علبة تروس، وبها محرك سعة 1500 سي سي، وبها قوة 110 حصان، وبها خزان وقود سعة 51 لتر .

مازدا 3 موديل 2027

الفئة الأولي من سيارة مازدا 3 موديل 2027 تباع في سوق السيارات المصري بسعر مليون و 609 ألف جنيه .

الفئة الثانية من سيارة مازدا 3 موديل 2027 تباع في سوق السيارات المصري بسعر مليون و 619 ألف جنيه .

هيونداي إلنترا اى دى موديل 2027

خزان وقود سيارة هيونداي إلنترا اى دى موديل 2027 يصل إلي 50 لتر، وبها محرك سعة 1600 سي سي، وبها قوة 127 حصان، وبها عزم دوران 155 نيوتن/متر، ومتصل بها علبة تروس أوتوماتيك .

هيونداي إلنترا اى دى موديل 2027

الفئة الأولي من سيارة هيونداي إلنترا اى دى موديل 2027 تباع في سوق السيارات المصري بسعر مليون و 50 ألف جنيه .

الفئة الثانية من سيارة هيونداي إلنترا اى دى موديل 2027 تباع في سوق السيارات المصري بسعر مليون و 150 ألف جنيه .

الفئة الثالثة من سيارة هيونداي إلنترا اى دى موديل 2027 تباع في سوق السيارات المصري بسعر مليون و 165 ألف جنيه .