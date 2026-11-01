محظوظة إني ساكنة جنب الجامع ده.. فتاة مسيحية تشيد بصوت مؤذن وتشعل السوشيال ميديا

أثارت فتاة مسيحية ، حالة من التفاعل الواسع على مواقع التواصل الاجتماعي ، بعد تداول مقطع فيديو لها وهي تشيد بجمال صوت مؤذن مسجد مجاور لمنزلها.

وقالت الفتاة في الفيديو المتدوال: "والإنجيل صوته تحفة.. أنا محظوظة إني ساكنة جنب الجامع ده"، معربة عن إعجابها بالصوت قائلة: "صوت المؤذن حلو أوي ايه رأيكم".

ولاقى الفيديو انتشاراً كبيراً وتفاعلاً إيجابياً من المتابعين، الذين اعتبروا كلمات الفتاة رسالة بسيطة وتلقائية تعكس روح المحبة والتعايش التي يتميز بها المصريون، حيث يتعانق صوت الآذان مع أجراس الكنائس في مشهد مألوف في الشارع المصري.

وتداول المستخدمون المقطع تحت عنوان "جمال مصر في تنوعها"، مؤكدين أن مثل هذه اللحظات العفوية تظهر الوجه الحقيقي للوحدة الوطنية بعيداً عن أي تعصب.