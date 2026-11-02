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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

وظائف وزارة العمل 2026.. رواتب تصل إلى 16 ألف جنيه وشروط التقديم

وظائف
وظائف
محمد غالي

تواصل وزارة العمل الإعلان عن فرص توظيف جديدة داخل شركات القطاع الخاص، في إطار جهودها لتوفير فرص عمل مناسبة لمختلف التخصصات والمؤهلات، ومساعدة الشباب على الالتحاق بسوق العمل.

وشملت  6349 وظيفة في 46 شركة تعمل بـ11 محافظة، من بينها وظائف برواتب تصل إلى 16 ألف جنيه شهريا، إلى جانب بدلات ومكافآت لبعض التخصصات.

وتضمنت  الفرص مهنية وهندسية وفنية ومحاسبية، مع تحديد مجموعة من الشروط المتعلقة بالمؤهل الدراسي وسنوات الخبرة والسن ومحل الإقامة، ونستعرض فيما يلي تفاصيل الوظائف المتاحة ومواعيد وأماكن التقديم.

وظائف 

وظائف برواتب تصل إلى 16 ألف جنيه

أوضحت وزارة العمل أن شركة الشرق الأوسط للخدمات الفنية توفر عددا من فرص العمل في تخصصات مختلفة، وجاءت الوظائف والرواتب المعلنة كالتالي.

مهندس ميكانيكا: مطلوب 2 مهندس بخبرة لا تقل عن 5 سنوات، براتب 16 ألف جنيه، بالإضافة إلى بدلات ومكافآت.

مهندس ميكاترونيكس: مطلوب 2 مهندس بخبرة 3 سنوات، براتب 16 ألف جنيه، مع بدلات ومكافآت.

محاسب عام: مطلوب 2 محاسب، براتب يبدأ من 12 ألف جنيه ويزيد وفقا للخبرة.

فني كهرباء عدد: مطلوب 2 فني بخبرة 5 سنوات، براتب 12 ألف جنيه، بالإضافة إلى بدلات ومكافآت.

فني ميكانيكا: مطلوب 2 فني بخبرة 5 سنوات، براتب 12 ألف جنيه، مع بدلات ومكافآت.

وظائف خاليه

شروط القبول في الوظائف المعلنة

حددت الشركة مجموعة من المتطلبات الواجب توافرها في المتقدمين لشغل الوظائف، وفقا لطبيعة كل تخصص، وتشمل ما يلي.

الحصول على بكالوريوس الهندسة بالنسبة للمتقدمين إلى الوظائف الهندسية.

الحصول على بكالوريوس التجارة للمتقدمين إلى وظائف المحاسبة.

الحصول على مؤهل متوسط صناعي بالنسبة للوظائف الفنية.

أن يتراوح عمر المتقدم بين 30 و35 عاما.

أن يكون المتقدم من سكان محافظة القاهرة.

عنوان مقر العمل

يقع مقر العمل المعلن عنه في منطقة صلاح سالم، بعمارات العبور، في محافظة القاهرة.

طرق التقديم على وظائف وزارة العمل

أتاحت وزارة العمل عدة قنوات للتقدم إلى فرص العمل الواردة، بما يتيح للراغبين في الالتحاق بالوظائف اختيار الوسيلة الأنسب لهم.

وظائف

ويمكن التقديم من خلال الإدارة العامة للتشغيل بمقر الوزارة القديم في مدينة نصر، أو التوجه إلى مديريات العمل بالمحافظات، كما يمكن التواصل مباشرة مع الشركات المعلنة عن الوظائف.

كذلك يمكن للراغبين في معرفة تفاصيل الفرص المتاحة وإجراءات التقديم الدخول إلى الموقع الإلكتروني الرسمي لوزارة العمل، ومتابعة النشرات والإعلانات الخاصة بالتوظيف.

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