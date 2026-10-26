تعليم الإسكندرية تختبرالمتقدمين لشغل وظائف وكلاء مدارس

بدأت مديرية التربية والتعليم بالإسكندرية إجراءات تقييم المتقدمين لشغل وظائف وكلاء المدارس بمختلف المراحل التعليمية، من خلال إجراء مقابلات شخصية تستهدف اختيار عناصر مؤهلة للمهام القيادية والإشرافية، ودعم منظومة العمل داخل المدارس.

ترأس الدكتور عربي أبو زيد، مدير مديرية التربية والتعليم بالإسكندرية، لجنة المقابلات، تنفيذًا لقرار المهندس أيمن عطية، محافظ الإسكندرية، بتشكيل لجنة مختصة لاختيار المتقدمين لشغل وظائف وكيل مدرسة، وفقًا للضوابط المنظمة للوظائف الإشرافية.

وشملت المقابلات المتقدمين المستوفين للشروط في مراحل التعليم الابتدائي والإعدادي والثانوي، ضمن تنسيقات التعليم العام والخدمات والتعليم الفني، وذلك وفقًا لأحكام القانون رقم 155 وتعديلاته، والإعلان المنشور على بوابة الوظائف الإشرافية.

وأكد الدكتور عربي أبو زيد أن وكيل المدرسة يؤدي دورًا محوريًا في انتظام العملية التعليمية، من خلال المشاركة في قيادة فرق العمل، ودعم المعلمين فنيًا، ومتابعة الجوانب التعليمية والإدارية، إلى جانب توفير بيئة مدرسية آمنة ومحفزة تساعد الطلاب على التعلم وتحسين مستوى تحصيلهم الدراسي.

وأوضح أن المقابلات تستهدف الوقوف على قدرات المتقدمين ومهاراتهم القيادية، والتعرف على أفكارهم ومقترحاتهم لتطوير الأداء المدرسي، والاستفادة من الإمكانات المتاحة بما يتماشى مع خطط تطوير التعليم.

وتطرقت المناقشات إلى أهمية الاستفادة من المحتوى الرقمي الذي تتيحه وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني عبر منصتها الإلكترونية، لدعم العملية التعليمية، فضلًا عن تفعيل الأنشطة التربوية التي تسهم في تنمية مهارات الطلاب وقدراتهم، وتعزيز الابتكار والإبداع داخل المدارس.

كما تناولت ضرورة تطوير دور المدرسة ليشمل بناء شخصية الطالب وتنمية مهاراته، إلى جانب تحصيل المعرفة، بما يساعد على إعداده لمتطلبات المستقبل وسوق العمل محليًا وعالميًا.

وتأتي المقابلات ضمن جهود مديرية التربية والتعليم بالإسكندرية لاختيار الكفاءات القادرة على تحمل المسؤولية وتولي المهام الإشرافية، بما يدعم تطوير الأداء الإداري والتعليمي، ويسهم في تحسين جودة الخدمات التعليمية المقدمة للطلاب.