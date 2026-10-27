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إلهام أبو الفتح
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طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

وظائف مترو الإسكندرية 2026.. التخصصات المطلوبة وشروط التقديم للخريجين الجدد

وظائف مترو
وظائف مترو
محمد غالي

تفتح مشروعات النقل الجماعي الحديثة، فرصا جديدة أمام الشباب من أصحاب المؤهلات الفنية والهندسية، مع استمرار العمل على تطوير وسائل التنقل وتحديث البنية التحتية للمواصلات.

وفي هذا الإطار، أعلنت شركة آر إيه تي بي ديف للنقل كايرو المسؤولة عن إدارة وتشغيل الخط الثالث لمترو الأنفاق، عن إتاحة فرص عمل جديدة ضمن مشروع مترو الإسكندرية الجديد.

وظائف مترو الإسكندرية 2026

وتشمل الوظائف المعلنة تخصصي سائق مترو ومشغل نظم تحكم، مع استقبال طلبات الحاصلين على مؤهلات فنية وهندسية تتناسب مع طبيعة العمل، بما في ذلك الخريجون الجدد، وفقا للمتطلبات المحددة لكل وظيفة.

الوظائف المتاحة بمشروع مترو الإسكندرية

أوضحت الشركة أن فرص العمل الجديدة ترتبط بمشروع مترو أبو قير، الذي يستهدف تطوير منظومة النقل الجماعي بمحافظة الإسكندرية، وتشمل الوظائف المعلنة ما يلي.

سائق مترو  للعمل ضمن منظومة تشغيل مترو الإسكندرية الجديد.
مشغل نظم تحكم لمتابعة أنظمة التحكم والمساهمة في أعمال التشغيل وفقا لطبيعة الوظيفة.

وظائف مترو الإسكندرية 2026

المؤهلات المطلوبة لوظائف مترو الإسكندرية

تستهدف الوظائف المعلنة الحاصلين على مؤهلات فنية أو هندسية مناسبة، مع إتاحة الفرصة لبعض الخريجين الجدد للتقديم، وتشمل المؤهلات والتخصصات المطلوبة ما يلي.

الدبلوم الفني المناسب لطبيعة الوظيفة.
الهندسة الإلكترونية.
الهندسة الكهربائية.
الهندسة الميكانيكية.
هندسة الاتصالات.

ويتعين على المتقدم مراجعة متطلبات الوظيفة التي يرغب في شغلها للتأكد من توافق مؤهله الدراسي وتخصصه مع الشروط المعلنة.

شروط التقديم على وظائف مترو الإسكندرية

حددت الشركة مجموعة من المتطلبات التي ينبغي توافرها في المتقدمين للوظائف الجديدة، بما يتناسب مع طبيعة العمل داخل منظومة تشغيل المترو، وتشمل أبرز الشروط ما يلي.

امتلاك معرفة فنية جيدة تتناسب مع مهام الوظيفة.
القدرة على العمل في بيئة تشغيلية تتطلب التركيز والالتزام.
الاستعداد للعمل بنظام الورديات وفقا لاحتياجات التشغيل.
الالتزام بإجراءات السلامة المهنية ومعايير التشغيل المعتمدة.
أن تتراوح الخبرة العملية المطلوبة بين صفر و5 سنوات وفقا لطبيعة الوظيفة وشروطها.

وظائف مترو الإسكندرية 2026

هل يمكن للخريجين الجدد التقديم على وظائف المترو

أتاحت الشركة الفرصة أمام الخريجين الجدد الحاصلين على مؤهلات فنية ذات صلة للتقدم إلى الوظائف التي تتناسب مع تخصصاتهم، إذ تبدأ الخبرة المطلوبة من صفر عام لبعض الوظائف، وفقا للشروط المحددة لكل فرصة.

كما تمثل الخبرة السابقة في قطاعات السكك الحديدية أو مترو الأنفاق أو وسائل النقل ميزة إضافية للمتقدمين، خاصة في الوظائف المرتبطة بالتشغيل والأنظمة الفنية.

وينبغي للراغبين في الالتحاق بالوظائف متابعة الإعلانات الرسمية الصادرة عن شركة «آر إيه تي بي ديف للنقل كايرو» للتعرف على طريقة التقديم والمستندات المطلوبة والمواعيد المحددة لاستقبال الطلبات، إذ لم تتضمن البيانات الواردة تفاصيل مؤكدة بشأن رابط التقديم أو الموعد النهائي له.

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