أهمية ربط التعليم باحتياجات الصناعة وتأهيل الشباب لوظائف المستقبل ببني سويف

أكد اللواء عبد الله عبد العزيز، محافظ بني سويف، أهمية تطوير التعليم التكنولوجي وربط مخرجاته باحتياجات سوق العمل والقطاعات الصناعية، بما يسهم في إعداد خريجين يمتلكون المهارات العملية والتكنولوجية اللازمة، ويفتح أمام الشباب فرصًا أفضل للعمل والإنتاج، مشيرًا إلى أهمية التعاون بين المؤسسات التعليمية والتدريبية وقطاع الصناعة، والاستفادة من الخبرات الدولية في تطوير منظومة التعليم التكنولوجي.

جاء ذلك خلال مشاركة المحافظ، يرافقه نائبه السيد بلال حبش، اليوم الاثنين، في مؤتمر التعليم التكنولوجي بجامعة بني سويف التكنولوجية، بمقر الجامعة بواحة السيليكون، بحضور الدكتور جان هنري حنا، رئيس الجامعة، وكيم سانج هون، القنصل العام لجمهورية كوريا، إلى جانب عدد من الخبراء الكوريين وممثلي المؤسسات التعليمية والتدريبية، وذلك بالتعاون مع الوكالة الكورية للتعاون الدولي في مصر (KOICA)، وجامعة حلوان الدولية التكنولوجية، ومصلحة الكفاية الإنتاجية والتدريب المهني.

وفي كلمته، رحب المحافظ بالحضور، معربًا عن اعتزازه بوجود جامعة بني سويف التكنولوجية على أرض المحافظة، وما تمثله من إضافة للمنظومة التعليمية ودورها في إعداد كوادر فنية مؤهلة. وأوضح أن التعليم التكنولوجي لم يعد مقتصرًا على الدراسة النظرية، بل أصبح يعتمد على اكتساب المهارات التطبيقية والقدرة على التعامل مع التقنيات الحديثة، بما يحقق توافقًا أكبر بين تأهيل الخريجين واحتياجات سوق العمل.

وأضاف أن بني سويف، تمتلك فرصًا صناعية وإنتاجية متنوعة، الأمر الذي يتطلب تعزيز التواصل بين الجامعة والمصانع والشركات، حتى تسهم البرامج التعليمية والتدريبية في إعداد كوادر تلبي احتياجات القطاعات الإنتاجية.

وأكد حرص المحافظة على مساندة الجهود التي تدعم تأهيل الشباب وتطوير مهاراتهم، باعتبار الاستثمار في الإنسان أحد الأسس المهمة لتحقيق التنمية.

واستعرض الدكتور جان هنري حنا، رئيس الجامعة، خطة تطوير جامعة بني سويف التكنولوجية، موضحًا توجهات الجامعة في تطوير قدراتها وتعزيز دورها في إعداد خريجين مؤهلين لمتطلبات سوق العمل.

كما أعرب عن تقديره لدعم محافظ بني سويف للجامعة، واهتمامه بجهود تطوير التعليم التكنولوجي وربط الدراسة بالتطبيق العملي واحتياجات القطاعات الإنتاجية.

كما أكد كيم سانج هون، القنصل العام لجمهورية كوريا، أهمية التعاون وتبادل الخبرات في مجال التعليم التكنولوجي، والاستفادة من التجارب الدولية في تطوير التعليم والتدريب، بما يدعم بناء قدرات الشباب ويتيح فرصًا أوسع للتعاون بين المؤسسات المعنية.

وعلى هامش المؤتمر، تفقد المحافظ معرضًا للمشغولات اليدوية ومشروعات طلابية، من بينها مجفف شمسي للمنتجات الزراعية، اطلع خلاله على نماذج من الأعمال والمشروعات التي نفذها الطلاب، والتي تعكس توظيف المهارات التي يكتسبونها في الدراسة في تنفيذ تطبيقات عملية، والاستفادة من التكنولوجيا في تطوير المنتجات الزراعية والحرفية.

وتناولت محاور المؤتمر أهمية تعزيز الشراكة بين الجامعات التكنولوجية ومؤسسات التدريب المهني وقطاعات الصناعة، وتبادل الخبرات والممارسات الناجحة في هذا المجال، بما يسهم في تطوير البرامج التعليمية والتطبيقية، وتحقيق الترابط بين المهارات التي يكتسبها الطلاب والاحتياجات الفعلية للمؤسسات الإنتاجية.



وأثناء فعاليات المؤتمرأكد المحافظ تطلعه إلى أن تسهم مخرجات المؤتمر في بلورة أفكار وتوصيات عملية تدعم تطوير التعليم التكنولوجي، وتعزز التعاون بين المؤسسات التعليمية والقطاع الصناعي، بما يعود بالنفع على الشباب ويدعم جهود التنمية بالمحافظة.



كما شهد محافظ بني سويف مراسم توقيع تشكيل أول مجلس استشاري للصناعات بجامعة بني سويف التكنولوجية، في خطوة تستهدف توثيق الصلة بين الجامعة والقطاع الصناعي، وإتاحة مساحة أكبر للتشاور بشأن احتياجات سوق العمل والمهارات المطلوبة في القطاعات الإنتاجية.

وأثنى المحافظ على هذه الخطوة، مؤكدًا أهمية تشكيل المجلس في دعم التواصل المباشر بين الجامعة وممثلي الصناعة، والاستفادة من خبراتهم في تطوير البرامج التعليمية والتدريبية بما يتوافق مع متطلبات العمل الفعلية، ويساعد على إعداد خريجين يمتلكون المهارات التي تحتاجها المصانع والشركات، بما يدعم فرص تشغيل الشباب ويخدم جهود التنمية بمحافظة بني سويف.

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