فرقة مداحين النبي بالشرقية تحصد المركز الأول في مسابقة الصوت الندي 2025

فازت فرقة "مداحين النبي" بمحافظة الشرقية بالمركز الأول في فرع الإنشاد الديني (الفرع الرابع) ضمن فعاليات مسابقة "الصوت الندي" 2025م، التي نظمتها وزارة الأوقاف على مستوى الجمهورية وذلك في إنجاز متميز يعكس تطور فنون الإنشاد الديني بمحافظة الشرقية.

يأتي هذا الفوز تتويجاً لجهود الفرقة وتميّزها في تقديم فن إنشادي راقٍ يمزج بين الأصالة والتجديد، حيث نافست ضمن الفئة المفتوحة التي ضمّت أفراد وفرق من مختلف المحافظات.

كانت المسابقة شهدت هذا العام مشاركة واسعة، وتنافس كبير في مختلف الفروع الأربعة، وتهدف الوزارة من خلال هذه المبادرات إلى دعم المواهب الحقيقية في تلاوة القرآن الكريم والإنشاد والابتهالات، وتشجيع الأصوات الحسنة في خدمة الدعوة ونشر القيم الدينية الصحيحة.

وقد حصل الفائزون على شهادات تقدير، ومكافآت مالية، إضافة إلى درع وزارة الأوقاف تكريمًا لموهبتهم وتألقهم.

ومن الجدير بالذكر أن فرقة "مداحين النبي" تُعد من أبرز الفرق الإنشادية بمحافظة الشرقية، وقد سبق لها أن شاركت في العديد من الفعاليات الدينية والثقافية، وحققت صدى طيب في أوساط الجمهور وعشاق الإنشاد الديني.