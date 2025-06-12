"الأعلى للشئون الإسلامية" يمد جسور الدعم مع ذوي الهمم في الشرقية

واصل المجلس الأعلى للشئون الإسلامية جهوده الميدانية بالتعاون مع مديرية أوقاف الشرقية، لدعم مؤسسات رعاية ذوي الهمم والفئات الأكثر احتياجًا بالمحافظة.

وشهدت مدينة منيا القمح بمحافظة الشرقية زيارة إنسانية نظمها وفد من المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، بمشاركة عدد من دعاة إدارة أوقاف منيا القمح، إلى إحدى الجمعيات المتخصصة في رعاية ذوي الهمم، في خطوة تعكس حرص الدولة ومؤسساتها الدينية على تعزيز التكافل المجتمعي وتقديم الدعم المباشر للفئات الأولى بالرعاية.

جاءت الزيارة تحت إشراف الأستاذ الدكتور محمد عبد الرحيم البيومي الأمين العام للمجلس الأعلى للشئون الإسلامية، وبتنسيق مع الدكتور محمد إبراهيم حامد مدير مديرية أوقاف الشرقية، وضمن توجيهات الدكتور أسامة الأزهري وزير الأوقاف، بما يعكس الاهتمام المستمر بالملف المجتمعي والإنساني.

وألقى الدكتور محمود عبد الجواد طه، عضو الأمانة العلمية بالمجلس الأعلى للشئون الإسلامية، كلمة استعرض خلالها الدور المحوري للمجلس في نشر الفكر الإسلامي المعتدل، وصون التراث، فضلًا عن إسهاماته المجتمعية في مجالات دعم الأيتام والمسنين وذوي الهمم، باعتبارها من أولويات الرسالة الدينية والإنسانية.

كما تناول الشيخ محمد عبد المنعم، مدير أوقاف منيا القمح، جهود وزارة الأوقاف في مجال التكافل المجتمعي، مشيرًا إلى حزمة المبادرات التي تنفذها الوزارة في مختلف المحافظات بهدف دعم الإنسان وصيانة الكرامة الإنسانية.

من جانبه، قدم نائب رئيس الجمعية المستقبِلة للزيارة عرضًا موجزًا عن مسيرة الجمعية، والخدمات التي تقدمها لذوي الهمم، مؤكدًا أن تلك الزيارة تُعد الأولى من نوعها من جهة دينية رفيعة المستوى، وتحمل رسالة دعم قوية لهذه الفئة.

وفي ختام اللقاء، أعرب فريق العمل التطوعي بالجمعية عن بالغ شكرهم وتقديرهم لوزير الأوقاف، وللمجلس الأعلى للشئون الإسلامية على هذه اللفتة الكريمة، مؤكدين أن مثل هذه المبادرات تعكس بوضوح حرص الدولة المصرية على صون كرامة الإنسان، خاصة ذوي الاحتياجات الخاصة، تحت القيادة الرشيدة للرئيس عبد الفتاح السيسي.