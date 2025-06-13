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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

مأذون يكشف ملابسات زواج عرفي مثير للجدل في الشرقية

ملابسات زواج عرفي في الشرقية
ملابسات زواج عرفي في الشرقية
إسراء صبري

كشف الشيخ ناجي عوض الله، المأذون الشرعي، عن تفاصيل واقعة زواج أثارت الجدل مؤخرًا في محافظة الشرقية، موضحا أن العقد لم يوثق بشكل رسمي من مأذون شرعي، وإنما تم بصيغة عرفية فقط، دون اتباع الإجراءات القانونية المطلوبة.

وأضاف خلال حواره ببرنامج صباح البلد المذاع على قناة صدى البلد، أن توقيع أي مأذون شرعي على عقد زواج لأحد ذوي الهمم دون الرجوع لحكم قضائي يجيز ذلك يعد مخالفة قانونية، ويعرض المأذون للمساءلة.

 وشدد على ضرورة التزام جميع الأطراف بالإجراءات الشرعية والقانونية المعتمدة لضمان صحة وشرعية العقد.

وأكد أن هذه الإجراءات لا تهدف إلى التعقيد، بل لضمان حقوق الطرفين والتأكد من أهلية من يقبل على الزواج، خاصة في الحالات التي تتطلب تقييما قانونيا وطبيا دقيقا.

المأذون الشرعي محافظة الشرقية ذوي الهمم الزواج

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