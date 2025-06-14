إزالة حالة تعدِ على أرض زراعية بشنبارة الميمونة في الشرقية

كلف المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية رؤساء المراكز والمدن بالتنسيق مع إدارتي المتغيرات المكانية والمتابعة الميدانية بالمحافظة، برصد أي محاولات للبناء علي الأراضي الزراعية وأملاك الدولة أو إستكمال أعمال بناء دون الحصول على تراخيص قانونية، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال أصحابها المخالفين.

ومن جانبه تابع شعبان أبو الفتوح رئيس مركز ومدينة الزقازيق، أعمال إزالة تعد بالبناء المخالف علي أرض زراعية بقرية شنبارة الميمونة دائرة المركز.

وأكد رئيس مركز ومدينة الزقازيق، أنه قامت وسام المعداوي رئيسة الوحدة المحلية بشنبارة الميمونة بالمرور والمتابعة لرصد كافة حالات البناء المخالف واثناء المرور تلاحظ وجود حاله تعدي على الاراضي الزراعية بنطاق الوحدة ،وعلي الفور تم استدعاء مسؤولي الجمعية الزراعية وبحضور مسؤولي حماية الأراضي الزراعية بالقنايات وذلك لتنفيذ الإزالة.

وأشارت رئيسة الوحدة المحلية بشنبارة الميمونة، إلى أنه تم الإزالة الفورية لأعمال البناء وتسليم الموقع لمسؤلي الجمعية الزراعية ،كما تم التنبيه على المواطن بعدم القيام باي اعمال مخالفة وتم اتخاذ الاجراءات القانونية حيال المخالفة.

ويناشد محافظ الشرقية المواطنين في حالة رصد أي محاولات للتعديات المخالفة على الأراضي الزراعية الإتصال على مركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة بمحافظة الشرقية علي الخط الساخن 114.