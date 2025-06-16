قوافل البحيرة تقدم خدمات علاجية وتوعوية لأكثر من 400 مواطن

نظمت وحدة السكان بديوان عام المحافظة بالبحيرة بالتنسيق مع الوحدة المحلية لمركز ومدينة أبو المطامير ومؤسسة راعي مصر قافلة طبية بنطاق قرية الحرية التابعة للوحدة المحلية لقرية الناصر.

وشهدت القافلة تقديم خدمات طبية لعدد 241 حالة في عدد من التخصصات، شملت 120حالة باطنة، 43 أسنان ، 43 رمد، 15 أطفال، بالإضافة إلى توفير 20 نظارة طبية للمواطنين و صرف العلاج اللازم بالمجان.

كما ضمت القافلة عيادة للكشف المبكر عن أمراض الضغط والسكر، ولجنة لإعداد تقارير العلاج على نفقة الدولة، إلى جانب تقديم خدمات التثقيف الصحي.

في ذات السياق، تم تنفيذ قافلة سكانية بقرية أبو مسعود التابعة للوحدة المحلية لقرية المسين بمركز الدلنجات، تم خلالها تقديم خدمات طبية لعدد 165 حالة تنوعت ما بين 50 حالة باطنة، 60 أطفال، 25 أمراض نساء بالإضافة إلى إجراء تحاليل لعدد 30 مواطن.

وتضمنت القافلة أيضًا عقد لقاءات للتوعية بأهمية صحة المرأة والكشف المبكر عن الأورام وضرورة متابعة العلاج التكميلي خلال مرحلة التعافي.