البحيرة: إزالة 56 حالة تعدٍ على مساحة 6956 متر مربع

شددت الدكتورة جاكلين عازر محافظ البحيرة، على ضرورة تكثيف حملات الإزالة الفورية للتعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة.

وتواصل الأجهزة التنفيذية بالمحافظة، في هذا الإطار، جهودها المكثفة ضمن المرحلة الثانية من الموجة الـ 26 لإزالة التعديات، بالتنسيق الكامل مع كافة الجهات المعنية.

وشهدت مدن ومراكز المحافظة، حملات موسعة لإزالة التعديات، أسفرت عن إزالة 31 حالة تعد بإجمالى مساحة 4702 متر مربع (مباني) و 13 حالة تعدي على مساحة 154 فدان ( زراعات)، بالإضافة إلى 25 حالة تعد على مساحة 2254 م2 متغيرات مكانية.

وأكدت محافظة البحيرة استمرار جهودها المكثفة في التصدي لجميع أشكال التعديات، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بفرض سيادة القانون، والحفاظ على الرقعة الزراعية، واسترداد حقوق الدولة دون أي تهاون.