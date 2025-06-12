قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
أبو العينين: أمن مصر خط أحمر.. ولن نتنازل عن حقوق الشعب الفلسطيني
أبو العينين: فخور بتتويج سيراميكا كليوباترا بكأس العاصمة.. ونرغب في إنشاء ناد جديد للألعاب الأخرى
أبو العينين: العاصمة الإدارية عمل تاريخي يجب دراسته
أبو العينين: الأهلي لو طلب عيني أديهاله
مليار جنيه.. إيمان كريم: 13.6 مواطن من ذوي الإعاقة استفادوا من قروض التمويل العقاري
سعر أقل عيار ذهب اليوم 13- 6-2025
أبو العينين: فخور بتتويج سيراميكا كليوباترا بكأس العاصمة.. ونرغب في إنشاء ناد جديد للألعاب الأخرى
ما هو سعر متر الغاز الطبيعي للمنازل؟
أبو العينين: فخور بتتويج سيراميكا كليوباترا بكأس العاصمة.. ونرغب في إنشاء ناد جديد للألعاب الأخرى
ماهر فرغلي عن قوافل الصمود : اتفاقات سرية بين الإخوان والمخابرات البريطانية للضغط على مصر
ننشر الصور الأولى لحريق مركز خاص للولادة والحقن المجهري بالمنيا
المدير الفني لـ سيراميكا كليوباترا : الأهلي فريق الأحلام والمواجهة لن تكون سهلة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

أشرف صبحي ومحافظ دمياط يفتتحان منشآت شبابية ورياضية بمركز فارسكور

محافظ دمياط
محافظ دمياط
زينب الزغبي

قام  الدكتور أيمن الشهابي محافظ دمياط والدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، بجولة تفقدية في مركزي شباب حجاجة وتفتيش السرو بمركز فارسكور ، لافتتاح عدد من المنشآت الشبابية والرياضية، وكذلك متابعة سير العمل بهما.

جاء ذلك ضمن الجولة التفقدية التي يقوم بها وزير الشباب والرياضة لعدد من المنشآت الشبابية والرياضية اليوم في محافظة دمياط وذلك بحضور المهندسة شيماء الصديق نائب محافظ دمياط و الدكتور عمرو حنفى مستشار محافظ دمياط لنظم المعلومات المكانية والمتحدث الرسمي للمحافظة و عدد من أعضاء مجلسى النواب والشيوخ،  و الدكتور محمد فوزى مدير مديرية الشباب والرياضة

حيث تم افتتاح ملعب خماسي في كل من مركز شباب حجاجة ومركز شباب تفتيش السرو، بالإضافة إلى تفقد المبنى الإداري، والاطلاع على الأنشطة والخدمات المقدمة بالمركزين.

وأكد الدكتور أيمن الشهابي، محافظ دمياط، أن افتتاح تلك الملاعب والمنشآت الجديدة يعكس نجاح الجهود المشتركة بين المحافظة والوزارة في الوصول إلى كل ربوع دمياط، مشيرًا إلى أن الدعم الحكومي المتكامل يُترجم حاليًا إلى نتائج ملموسة يشعر بها المواطن في حياته اليومية.

وأوضح المحافظ أن “المراكز التي يتم تطويرها اليوم ستُشكّل حاضنات حقيقية للنشء والشباب، تسهم في صقل مهاراتهم وتعزيز ارتباطهم بالعمل العام والمجتمع المحلي.”

وفي هذا الإطار، أكد الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، بأن الوزارة مستمرة في توسيع نطاق خدماتها من خلال تطوير مراكز الشباب في القرى والمناطق ذات الاحتياج، مؤكدًا أن استراتيجية الوزارة تركز على تحويل تلك المراكز إلى مساحات متكاملة تدعم تنمية قدرات الشباب، وتوفر بيئة محفزة على المشاركة الإيجابية.

وأضاف وزير الشباب والرياضة ان ليس الهدف من الجولة هو مجرد افتتاح تطوير منشأة شبابية او رياضية، ولكن الهدف هو اطلاق طاقة جديدة من الحراك الشبابي في كل منطقة تصل الوزارة إليها، ونعمل على أن تكون كل منشأة نقطة انطلاق للمواهب والخدمات المجتمعية.

دمياط محافظ دمياط وزير الشباب مركز شباب

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

نتيجة الصف الثالث الإعدادي 2025

رابط نتيجة الصف الثالث الإعدادي 2025 برقم الجلوس .. ترقبوها بالدرجات

نتيجة الشهادة الإعدادية 2025

رابط نتيجة الشهادة الإعدادية 2025 جميع المحافظات .. ترقبوها هنا

نتيجة الشهادة الاعدادية الترم الثاني 2025 محافظة الجيزة

نتيجة الشهادة الاعدادية الترم الثاني 2025 محافظة الجيزة .. برقم الجلوس

نتيجة الشهادة الاعدادية برقم الجلوس والاسم 2025

رابط نتيجة الشهادة الاعدادية برقم الجلوس والاسم 2025 محافظة القاهرة

المتهمين

الداخلية تعلن تفاصيل مقــ تل أحمد المسلماني جواهرجي البحيرة| فيديو

انتشال جثث ضحايا طائرة اير انديا المنكوبة

قفز لحظة السقوط.. الناجي الوحيد من كارثة طائرة "إير إنديا" يروي لحظات الرعب | صور

امتحانات

موعد إعلان نتيجة الشهادة الإعدادية 2025 في الجيزة

محل جزارة بالعصافرة

اللحمة بـ700 جنيه ..محافظ الاسكندرية ينفعل على صاحب محل جزارة

ترشيحاتنا

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: وجع في قلب أمريكا

أحمد الأشعل

أحمد الأشعل يكتب: العرب وتحدي البقاء

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: سفينة النجاة

بالصور

بعد إعلان ارتباطهما بشكل غير مباشر.. من هو ياسين رشدي حبيب نور عمرو دياب؟

نور عمرو دياب وياسين رشدي
نور عمرو دياب وياسين رشدي
نور عمرو دياب وياسين رشدي

6 حيل .. احم نفسك من أضرار الضغط المنخفض في الصيف

ضغط الدم المنخفض
ضغط الدم المنخفض
ضغط الدم المنخفض

السيطرة على حريق محدود بمركز خاص للولادة والحقن المجهري في المنيا.. صور

السيطرة على حريق بمركز خاص للولادة
السيطرة على حريق بمركز خاص للولادة
السيطرة على حريق بمركز خاص للولادة

بياكل جسمك فى صمت .. اعرف طرق الوقاية من هشاشة العظام

هشاشة العظام
هشاشة العظام
هشاشة العظام

فيديو

وفاة اب يوم زفاف ابنته

مستحملش الفرحة.. أب يحتضن ابنته يوم زفافها ويفارق الحياة

دويتو حسن الأسمر وابنه

بعد 14 سنة على رحيله.. حسن الأسمر يعود في دويتو “أغلى من عينيا” مع ابنه هاني

ماجد الكدواني مع معتز التوني

خوّافين أوي في الموضوع دا| ماجد الكدواني يكشف سرًا فنيًا يجمعه بـ كريم عبد العزيز

أدهم علي

بعد نجاحه مع رامي عياش.. أدهم علي يطرح كليب "لعنه عليك" على خطى Ai

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: وجع في قلب أمريكا

أحمد الأشعل

أحمد الأشعل يكتب: العرب وتحدي البقاء

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: سفينة النجاة

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: سينما نجيب محفوظ.. حين صافح الأدب الشاشة الفضية

حسام الفقي

حسام الفقي يكتب: معالي الناخب

المزيد