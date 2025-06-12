أشرف صبحي ومحافظ دمياط يفتتحان منشآت شبابية ورياضية بمركز فارسكور

قام الدكتور أيمن الشهابي محافظ دمياط والدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، بجولة تفقدية في مركزي شباب حجاجة وتفتيش السرو بمركز فارسكور ، لافتتاح عدد من المنشآت الشبابية والرياضية، وكذلك متابعة سير العمل بهما.

جاء ذلك ضمن الجولة التفقدية التي يقوم بها وزير الشباب والرياضة لعدد من المنشآت الشبابية والرياضية اليوم في محافظة دمياط وذلك بحضور المهندسة شيماء الصديق نائب محافظ دمياط و الدكتور عمرو حنفى مستشار محافظ دمياط لنظم المعلومات المكانية والمتحدث الرسمي للمحافظة و عدد من أعضاء مجلسى النواب والشيوخ، و الدكتور محمد فوزى مدير مديرية الشباب والرياضة

حيث تم افتتاح ملعب خماسي في كل من مركز شباب حجاجة ومركز شباب تفتيش السرو، بالإضافة إلى تفقد المبنى الإداري، والاطلاع على الأنشطة والخدمات المقدمة بالمركزين.

وأكد الدكتور أيمن الشهابي، محافظ دمياط، أن افتتاح تلك الملاعب والمنشآت الجديدة يعكس نجاح الجهود المشتركة بين المحافظة والوزارة في الوصول إلى كل ربوع دمياط، مشيرًا إلى أن الدعم الحكومي المتكامل يُترجم حاليًا إلى نتائج ملموسة يشعر بها المواطن في حياته اليومية.

وأوضح المحافظ أن “المراكز التي يتم تطويرها اليوم ستُشكّل حاضنات حقيقية للنشء والشباب، تسهم في صقل مهاراتهم وتعزيز ارتباطهم بالعمل العام والمجتمع المحلي.”

وفي هذا الإطار، أكد الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، بأن الوزارة مستمرة في توسيع نطاق خدماتها من خلال تطوير مراكز الشباب في القرى والمناطق ذات الاحتياج، مؤكدًا أن استراتيجية الوزارة تركز على تحويل تلك المراكز إلى مساحات متكاملة تدعم تنمية قدرات الشباب، وتوفر بيئة محفزة على المشاركة الإيجابية.

وأضاف وزير الشباب والرياضة ان ليس الهدف من الجولة هو مجرد افتتاح تطوير منشأة شبابية او رياضية، ولكن الهدف هو اطلاق طاقة جديدة من الحراك الشبابي في كل منطقة تصل الوزارة إليها، ونعمل على أن تكون كل منشأة نقطة انطلاق للمواهب والخدمات المجتمعية.