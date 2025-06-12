دمياط في 24 ساعة| استكمال مشروعات حياة كريمة.. وحملات تموينية على الأسواق

شهدت محافظة دمياط على مدار اليوم العديد من الأحداث والفعاليات المتنوعة منها، ان الوحدة المحلية لمركز ومدينة دمياط برئاسة سمير عتريس قامت، بإطلاق حملة تفتيشية مكبرة بحي ثاني مدينة دمياط، وذلك بالتعاون مع مديريات الصحة والتموين والطب البيطرى وجهاز حماية المستهلك .

واستهدفت الحملة المرور على عدد من المحال والمنشآت التجارية والغذائية للتأكد من الإلتزام بالاشتراطات الصحية ، حيث أسفرت عن ضبط العديد من المخالفات، تمثلت في عدم وجود تراخيص تشغيل بعدد من المحال، حيث تم تحرير محاضر بالمخالفات وتحرير محاضر شهادات صحية ونظافة .

https://www.elbalad.news/6601610#goog_rewarded

كما عقدت المهندسة شيماء الصديق، نائب محافظ دمياط، اجتماعًا موسعًا لمتابعة الموقف التنفيذي لمشروعات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، وذلك بحضور ممثلي كافة الجهات التنفيذية المعنية.

وخلال الاجتماع، استعرضت نائب المحافظ نسب تنفيذ المشروعات المدرجة ضمن المبادرة، مؤكدة على أهمية تسريع وتيرة العمل للانتهاء من المشروعات الجارية في أقرب وقت ممكن، تحقيقًا لمستهدفات المبادرة وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين في القرى المستهدفة، ووجهت دار الهندسة بتشكيل لجنة لمتابعة المشروعات التابعة للهيئة القومية للصرف الصحي لمعرفة مواعيد الانتهاء من المشروعات والمعوقات التى تعوق الانتهاء.

https://www.elbalad.news/6601606

وعلى صعيد اخر، أصدر المركز الإعلامي لهيئة ميناء دمياط، بياناً إعلاميا جاء فيه : إن الميناء استقبل خلال الـ 24 ساعة الماضية 3 سفن، بينما غادر 8 آخرين، كما وصل إجمالي عدد السفن الموجودة بالميناء 22 سفينة.



وأوضح البيان، أنه قد بلغت حركة الصادر من البضائع العامة 22544 طن تشمل: 11050 طن يوريا و 5545 طن كلينكر و 1849 طن أسمنت معبأ و 4100 طن مولاس.

https://www.elbalad.news/6600149

عقدت المهندسة شيماء الصديق، نائب محافظ دمياط، اجتماعًا تنسيقيًا مع الدكتورة مروة عبدالفتاح، أمين المرأة بحزب مستقبل وطن ومدير مكتب الإعلام بمديرية الصحة، والدكتورة عزة محمد فوزي، استشاري التربية الخاصة والتعليم الدمجي وأمين ذوي الإعاقة بالحزب، وذلك لبحث آليات إطلاق مبادرة شاملة تحت عنوان "ابنك - مستقبل وطن".

https://www.elbalad.news/6601604