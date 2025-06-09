تحرير 62 محضرا للمخالفين خلال حملات التموين بدمياط

واصلت مديرية التموين والتجارة الداخلية بدمياط برئاسة مجدى عبد الكريم، حملاتها لمتابعة الأسواق ومحلات الجزارة والمخابز

حيث أسفرت الحملات المُنفذة ثانى أيام العيد عن تحرير ٦٢ مخالفة تموينيةعلي المخابز والاسواق من بين نقص وزن، عدم وجود سجل زيارات، وعدم وجود قائمةتشتغل، ومواصفات، وغش تجاري، واداره منشأة بدون ترخيص، وعدم اعلان اسعار، وعدم وجود شهاده صحيه، وعدم اعلان عن اسعار غاز.

وتم العرض على النيابة العامة وتحرير المحاضر اللازمة تجاه تلك المخالفات.

جاء ذلك تنفيذًا لتوجيهات الدكتور أيمن الشهابى محافظ دمياط، برفع درجة الاستعداد القصوى بكافة الأجهزة خلال عيد الأضحى المبارك، وتكثيف الحملات الرقابية على الأسواق ومحلات الجزارة و المخابز و مستودعات الغاز.