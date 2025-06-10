ميناء دمياط يستقبل 22 سفينة حاويات وبضائع عامة

أصدر المركز الإعلامي لهيئة ميناء دمياط، بياناً إعلاميا جاء فيه : إن الميناء استقبل خلال الـ 24 ساعة الماضية 3 سفن، بينما غادر 8 آخرين، كما وصل إجمالي عدد السفن الموجودة بالميناء 22 سفينة.



وأوضح البيان، أنه قد بلغت حركة الصادر من البضائع العامة 22544 طن تشمل: 11050 طن يوريا و 5545 طن كلينكر و 1849 طن أسمنت معبأ و 4100 طن مولاس .

كما بلغت حركة الوارد من البضائع العامة 35570 طن تشمل : 14537 طن حديد و 4233 طن قمح و 12600 طن ذرة و 813 طن خشب زان و 3387 طن زيت طعام .

بينما بلغت حركة الصادر والوارد من الحاويات 38 حاوية مكافئة ، فى حين بلغ عدد الحاويات الترانزيت 3552 حاوية مكافئة .

وأشار البيان، إلى أنه قد وصل رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء من القمح 77384 طنًا، بينما بلغ رصيده في مخازن القطاع الخاص 17091 طنًا .

كما غادر عدد 3 قطار بحمولة إجمالية 3432 طن قمح ، متجهين إلى صوامع شبرا ، بينما بلغت حركة الشاحنات دخولًا وخروجًا عدد 1587 حركة .