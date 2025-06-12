إطلاق مبادرة "ابنك - مستقبل وطن" لحماية الأطفال من الإدمان والتحرش بدمياط

عقدت المهندسة شيماء الصديق، نائب محافظ دمياط، اجتماعًا تنسيقيًا مع الدكتورة مروة عبدالفتاح، أمين المرأة بحزب مستقبل وطن ومدير مكتب الإعلام بمديرية الصحة، والدكتورة عزة محمد فوزي، استشاري التربية الخاصة والتعليم الدمجي وأمين ذوي الإعاقة بالحزب، وذلك لبحث آليات إطلاق مبادرة شاملة تحت عنوان "ابنك - مستقبل وطن".

تأتي هذه المبادرة لدعم رؤية القيادة السياسية في تعزيز تنشئة الأطفال والاستثمار في العنصر البشري، من خلال نشر مبادئ التربية الإيجابية، والتوعية بمخاطر الإدمان، وأساليب الحماية من التحرش والاعتداءات الجنسية،وكيفية توجية الاطفال والشباب لانشطه وممارسات إيجابية للاستفادة من وقتهم وطاقتهم في بناء شخصياتهم ومهاراتهم وكذلك اهمية استهداف الأمهات كمحور رئيسي في العملية التربوية.

وتستهدف المبادرة توعية الأمهات بأساليب التعامل الإيجابي مع الأطفال، واكتشاف مظاهر الإدمان، سواء المخدرات أو إدمان الإنترنت والعادات السلبية، بالإضافة إلى تزويدهن بالمعرفة اللازمة لاكتشاف حالات التحرش الجنسي وكيفية التصرف السليم في هذه الحالات.

وتشمل المبادرة تنفيذ عدد من الندوات التوعوية وورش العمل على مستوى المحافظة، وأكدت المهندسة شيماء الصديق، على دعم محافظة دمياط الكامل للمبادرة، ولجميع المبادرات التي تهدف إلى رفع الوعي المجتمعي، مشددة على أهمية تنظيم ورش تأهيلية تستهدف الأطفال والأمهات بشكل تكاملي لضمان تحقيق الأهداف المرجوة والتنسيق مع مديريات الخدمات الحكومية كل في تخصص لتحقيق اقصي استفادة ممكنة من المبادرة.

وتعكس هذه المبادرة التوجه الوطني نحو حماية الأطفال، وتدعيم دور الأسرة في بناء مجتمع صحي وآمن قائم على الوعي والمعرفة.