حملة مكبرة للتفتيش على الأسواق والمنشآت التجارية بدمياط

قامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة دمياط برئاسة سمير عتريس ، بإطلاق حملة تفتيشية مكبرة بحي ثاني مدينة دمياط، وذلك بالتعاون مع مديريات الصحة والتموين والطب البيطرى وجهاز حماية المستهلك .

واستهدفت الحملة المرور على عدد من المحال والمنشآت التجارية والغذائية للتأكد من الإلتزام بالاشتراطات الصحية ، حيث أسفرت عن ضبط العديد من المخالفات، تمثلت في عدم وجود تراخيص تشغيل بعدد من المحال، حيث تم تحرير محاضر بالمخالفات وتحرير محاضر شهادات صحية ونظافة وكذلك ضبط واستخدام أسطوانات غاز في أماكن مزودة بخدمة الغاز الطبيعي.

تم التحفظ على عدد (٢) أسطوانة وكذلك تحرير محضر عدم إعلان عن الأسعار كما تمإعدام كمية (١٣ كجم) من المصنعات الغذائية لتغير خواصها الطبيعية، وأيضًا تحرير محاضر نظافة وشهادات صحية متعددة في عدد من المنشآت غير الملتزمة بالاشتراطات الصحية.

جاء ذلك تنفيذاً لتوجيهات الدكتور أيمن الشهابى محافظ دمياط، بإحكام الرقابة على الأسواق و المنشآت الغذائية والتأكد من توافر السلع بأسعارها المقررة بجودة مناسبة.