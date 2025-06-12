تشكيل لجان مشتركة لتسريع وتيرة تنفيذ مشروعات حياة كريمة بدمياط

عقدت المهندسة شيماء الصديق، نائب محافظ دمياط، اجتماعًا موسعًا لمتابعة الموقف التنفيذي لمشروعات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، وذلك بحضور ممثلي كافة الجهات التنفيذية المعنية.

وخلال الاجتماع، استعرضت نائب المحافظ نسب تنفيذ المشروعات المدرجة ضمن المبادرة، مؤكدة على أهمية تسريع وتيرة العمل للانتهاء من المشروعات الجارية في أقرب وقت ممكن، تحقيقًا لمستهدفات المبادرة وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين في القرى المستهدفة، ووجهت دار الهندسة بتشكيل لجنة لمتابعة المشروعات التابعة للهيئة القومية للصرف الصحي لمعرفة مواعيد الانتهاء من المشروعات والمعوقات التى تعوق الانتهاء.

كما شددت المهندسة شيماء الصديق على ضرورة إعداد بيان تفصيلي يشمل جميع المشروعات، سواء الجاري تنفيذها أو المتوقفة، مع توضيح المعوقات التي تواجه كل مشروع بشكل محدد، تمهيدًا لاتخاذ الإجراءات اللازمة لحلها.

وفي ختام الاجتماع، وجهت نائب المحافظ بتحديد جدول زمني دقيق للانتهاء من المشروعات التي لا تزال تحت التنفيذ، مع متابعة دورية للوقوف على معدلات الإنجاز، لضمان تنفيذ الأعمال وفقًا للخطط الزمنية الموضوعة وبما يليق بأهداف مبادرة "حياة كريمة".