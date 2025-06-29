أشرف صبحي يُشرف على رسالة دكتوراة عن تعددية مصادر تمويل المنشآت الرياضية

حصل الدكتور محمد شيحة، الأمين العام لحزب حماة الوطن بمحافظة الإسماعيلية، على درجة دكتوراه الفلسفة في المحاسبة من كلية التجارة بجامعة بورسعيد.

وجاء ذلك تحت إشراف وحضور الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، حيث تم منح الباحث محمد شيحة درجة الدكتوراه عن رسالة بعنوان: "محاسبة الاستثمارات البشرية في المنشآت الرياضية بهدف تعددية مصادر تمويلها" (دراسة مقارنة).

وفي أول تعليق له، تمنى «شيحة» أن ينعكس علمه على صناعة الرياضة في مصر، موجّهًا خالص شكره وتقديره للجنة المناقشة والحكم، برئاسة الأستاذ الدكتور نبيه فهمي سلامة مشرفًا ومناقشًا، والأستاذ الدكتور أشرف صبحي عامر مناقشًا، والأستاذ الدكتور أحمد زكي مناقشًا، والدكتورة نرمين علي المر مشرفًا ومناقشًا.

كما وجّه الشكر إلى الأستاذ الدكتور شريف صالح رئيس جامعة بورسعيد، والأستاذ الدكتور أحمد عبد الرحمن عميد كلية التجارة ببورسعيد، ومعالي النائب محمود حسين رئيس لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب.