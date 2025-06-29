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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

وزير الشباب والرياضة يهنئ الأبطال ويشيد بالإنجاز بعد حصول منتخب مصر على بطولة العالم للخماسي الحديث للناشئين

الخماسي الحديث
الخماسي الحديث
حسام الحارتي

هنأ الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة الاتحاد المصري للخماسي الحديث برئاسة المهندس شريف العريان وبعثة منتخب مصر للخماسي الحديث بعد السيطرة الكاملة على منافسات بطولة العالم للناشئين تحت 21 سنة والتي أُقيمت بمدينة كيسكيميت بالمجر خلال الفترة من 25 حتى 29 يونيو بمشاركة نحو 200 لاعب ولاعبة من 33 دولة

حقق المنتخب الوطني إنجازاً كبيراً بحصد خمس ميداليات متنوعة بواقع ثلاث ذهبيات وفضية وبرونزية ليؤكد جدارته ومكانته على الساحة العالمية في اللعبة

وأكد وزير الشباب والرياضة أن هذا الإنجاز يعكس قوة منظومة العمل الرياضي المصري في رياضة الخماسي الحديث مشيداً بالجهد الكبير الذي يبذله الاتحاد المصري للخماسي الحديث في إعداد الأبطال وتهيئتهم للمنافسة الدولية

وقال الوزير إن حصد خمس ميداليات في بطولة عالمية بهذا الحجم هو دليل على التخطيط العلمي والدعم المستمر الذي توليه الدولة المصرية للرياضة في إطار توجيهات القيادة السياسية

وأضاف أن الوزارة مستمرة في توفير كافة أشكال الدعم للأبطال الرياضيين من خلال برامج التأهيل والإعداد العلمي والفني والمشاركة في كبرى البطولات بما يسهم في صناعة أبطال قادرين على رفع علم مصر في المحافل الدولية وتحقيق المزيد من الإنجازات

وأشاد الدكتور أشرف صبحي بالروح العالية والانضباط الفني والإصرار الذي ظهر عليه لاعبو ولاعبات المنتخب المصري طوال أيام البطولة مؤكداً أن ما تحقق هو مصدر فخر لكل المصريين ومؤشر إيجابي للمستقبل خاصة مع اقتراب استحقاقات أولمبية ودولية مهمة


حيث نجح معتز وائل في التتويج بذهبية فردي الرجال محققاً 1571 نقطة كما حل محمد حسن في المركز العاشر ومصطفى أبو عامر في المركز الخامس عشر ليحصد الفريق المصري فضية الفرق رجال

وفي منافسات السيدات تألقت فريدة خليل وتوجت بذهبية فردي السيدات بعد تحقيقها 1462 نقطة فيما حصلت ملك إسماعيل على الميدالية البرونزية برصيد 1434 نقطة وجاءت جنة الجندي في المركز الثالث عشر برصيد 1349 نقطة ليتمكن الفريق المصري من الفوز بذهبية الفرق سيدات

وضمت بعثة منتخب مصر المشاركة في البطولة 14 لاعباً ولاعبة بواقع 8 لاعبين و6 لاعبات وهم معتز وائل مازن شعبان مصطفى أبو عامر محمد حاتم عمر أحمد حسين أحمد أسامة عبد الحميد سيف وائل سيف البنداري وفريدة أبو هاشم خليل ملك إسماعيل زينة عامر جنا عطية جنة وليد عالية عنایت

يقود المنتخب فنياً ياسر حفني المستشار الفني ومدير الرياضة وعمرو سيد المدير الفني وإيهاب سيد المدير الفني ومحمد أبو هاشم المدير الفني ومحمد أشرف المدير الفني للسلاح وأحمد يحيى المدير الفني للموانع ويوسف حسن أخصائي العلاج الطبيعي بينما يترأس البعثة في المجر الدكتور شادي عبد العزيز أمين صندوق الاتحاد المصري للخماسي الحديث

ويرافق البعثة من اتحاد شمال أفريقيا للخماسي الحديث كل من الكابتن إسماعيل موسى رئيس الاتحاد والدكتورة أمل عبد الله السكرتير العام ومصطفى بغدادي المدير الإداري

أشرف صبحي الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة الاتحاد المصري للخماسي الحديث شريف العريان

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