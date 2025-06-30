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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

كواليس اجتماع ريبيرو مع الخطيب.. شوبير يكشف

الخطيب
الخطيب
علا محمد

كشف الإعلامي أحمد شوبير حارس مرمى الأهلي ومنتخب مصر السابق كواليس ما حدث في الاجتماع ريبيرو من الكابتن محمود الخطيب.

وقال أحمد شوبير: "إمبارح في الأهلي كان فيه اجتماع بين الكابتن محمود الخطيب وريبيرو في وجود محمد يوسف، حدث فيه مؤازرة من الخطيب لريبيرو ويوسف، وقال لهم إن واثق جدا فيهم وأنهم هيقودا الفريق لعمل موسم استثنائي للنادي الأهلي، وهما كمان قالوا للخطيب نعدك إن السنة دي هتكون سنة عظيمة".

وأضاف شوبير: "تم الاتفاق على فترة الإعداد للموسم الجديد واللي بنسبة كبيرة هتكون في إسبانيا وهيكون فيه خلالها مباراتين وديتين مع فريقين كبار".

وتابع: "ريبيرو طلب لاعبين اه طلب صفقات جديدة، بس قال للخطيب النص الأمامي مش محتاج أي حاجة زي الفل، إنما النص التحتاني أه منه اه ياني، وطلب فورا قبل المعسكر التعاقد مع قلب دفاع وظهير أيسر وظهير أيمن".

وكان قد عقد محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي أمس الأحد جلسة مع الإسباني خوسيه ريبيرو المدير الفني للفريق الكروي الأول بالنادي الأهلي في حضور محمد يوسف المدير الرياضي للنادي.

الإعلامي أحمد شوبير حارس مرمى الأهلي الأهلي كواليس ريبيرو الكابتن الخطيب محمود الخطيب محمد يوسف

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