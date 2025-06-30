أحمد شوبير يعلن توقف برنامجه عبر أون سبورت إف إم

أعلن الإعلامي أحمد شوبير، توقف برنامجه “مع شوبير”، المذاع عبر إذاعة "أون سبورت إف إم".

وقال أحمد شوبير، في تصريحات إذاعية : "البرنامج سيتوقف من غدًا الثلاثاء، لمدة أسبوعين".

وأضاف: "البرنامج سيتوقف بداية من غدًا الثلاثاء، لمدة أسبوعين أو أكثر قليلًا للحصول على أجازة سنوية".

وأعرب الإعلامي أحمد شوبير عن استيائه من استمرار بعض الأطراف في توجيه الشائعات ضد اللاعب أحمد سيد “زيزو”، لاعب نادي الزمالك، بعد مشاركته المميزة مع النادي الأهلي في كأس العالم للأندية.

وقال شوبير خلال تصريحاته التلفزيونية: “ما زال البعض موجوعًا من زيزو وبيطلع عليه شائعات.. واللاعب تشعر كأنه مولود في الأهلي بسبب أدائه الرائع في كأس العالم للأندية.”

وأكد شوبير أن زيزو أظهر أداءً استثنائيًا خلال البطولة، مشيدًا بانسجامه السريع مع الفريق الأحمر، مما جعل الجمهور يشعر وكأنه أحد أبناء القلعة الحمراء.

الأهلي يستحق الدعم الإداري من الدولة

وفي سياق آخر، طالب شوبير بدعم النادي الأهلي إداريًا من قبل الدولة، وليس بالضرورة ماديًا، حتى يتمكن من الاستمرار في تقديم الأداء المتميز على الساحة المحلية والدولية.