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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

شوبير: ما زال البعض موجوعا من زيزو وبيطلع عليه شائعات.. واللاعب تشعر كأنه مولود في الأهلي

زيزو
زيزو
رباب الهواري

أعرب الإعلامي أحمد شوبير عن استيائه من استمرار بعض الأطراف في توجيه الشائعات ضد اللاعب أحمد سيد “زيزو”، لاعب نادي الزمالك، بعد مشاركته المميزة مع النادي الأهلي في كأس العالم للأندية.

وقال شوبير خلال تصريحاته التلفزيونية:

“ما زال البعض موجوعًا من زيزو وبيطلع عليه شائعات.. واللاعب تشعر كأنه مولود في الأهلي بسبب أدائه الرائع في كأس العالم للأندية.”

وأكد شوبير أن زيزو أظهر أداءً استثنائيًا خلال البطولة، مشيدًا بانسجامه السريع مع الفريق الأحمر، مما جعل الجمهور يشعر وكأنه أحد أبناء القلعة الحمراء.

الأهلي يستحق الدعم الإداري من الدولة

وفي سياق آخر، طالب شوبير بدعم النادي الأهلي إداريًا من قبل الدولة، وليس بالضرورة ماديًا، حتى يتمكن من الاستمرار في تقديم الأداء المتميز على الساحة المحلية والدولية.

وأوضح قائلًا:

“على الدولة أن تساعد النادي الأهلي إداريًا وليس ماديًا، حتى يُكمل الأهلي مشواره وأداءه الرائع.”

وأشار شوبير إلى أن الأهلي يمثل مصر في المحافل الدولية بصورة مشرفة، ويستحق أن يحظى بدعم تنظيمي وإداري يتناسب مع حجم التحديات التي يواجهها، وخاصة في البطولات الكبرى مثل دوري أبطال إفريقيا وكأس العالم للأندية.


 

إشادة بإنجازات الأهلي العالمية
 

واختتم شوبير تصريحاته بالإشادة بما حققه الأهلي من نتائج وأداء في كأس العالم للأندية، مؤكدًا أن الفريق أصبح نموذجًا يُحتذى به على مستوى القارة الإفريقية، ويستحق كل تقدير واحترام من الجماهير والمؤسسات الرياضية على حد سواء


 

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