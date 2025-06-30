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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

شوبير: لو الزمالك لعب في كأس العالم هيجيب جمهور منين في أمريكا؟

شوبير
شوبير
رباب الهواري

قال الإعلامي أحمد شوبير، إن لاعبي الأهلي لم يحصلوا على الراحة الكافية خلال تواجدهم في الولايات المتحدة الأمريكية، مشيرًا إلى أنهم خرجوا للتنزه لمدة أربع ساعات فقط طوال الرحلة. 

وأضاف شوبير: “اللاعب كالجندي، يومه يبدأ بالإفطار ثم المحاضرات الفنية، وبعدها التدريبات والوجبات، في برنامج يومي صارم ومنضبط.”


 دعوة لتوثيق الرحلة

طالب شوبير في تصريحات تليفزيونية: إدارة النادي الأهلي بإنتاج فيلم وثائقي عن رحلة الفريق إلى الولايات المتحدة، موضحًا أن جمهور الأهلي قدّم ملحمة عظيمة تستحق أن تُروى للأجيال القادمة. وتساءل ساخرًا: “لو الزمالك كان بيلعب في كأس العالم، كان هيجيب جمهور منين في أمريكا؟”


 

تفاصيل اللقاءات الإعلامية

رد شوبير على الانتقادات المتعلقة باللقاءات الإعلامية للاعبين، قائلاً إن معظمها تم تسجيله في القاهرة قبل السفر، وإن القناة التزمت بعقود تتيح لقاءات محدودة في إطار تسويقي. وأضاف: “الأهلي قدم أداءً رائعًا أمام إنتر ميامي في الشوط الأول، لكن ضاعت فرص كثيرة منها ركلة جزاء”.


 

زيزو وتألقه مع الأهلي

علّق شوبير على مشاركة أحمد سيد زيزو مع الأهلي، مشيرًا إلى أنه ظهر وكأنه من أبناء النادي وقدم مستوى مميزًا، وهاجم الإشاعات التي تطال اللاعب قائلاً: “وكيله هو والده، وكان يقود مفاوضاته مع الأهلي بنفسه”.


 

الظروف المناخية الصعبة والخسارة الوحيدة

كشف شوبير أن خسارة الأهلي أمام بالميراس جاءت في أجواء مناخية قاسية، حيث كانت درجة الحرارة 43 درجة مئوية، قائلاً: “لم نكن قادرين على الجلوس في المدرجات من شدة الرطوبة”.


 

رسالة إلى المشككين

وجه شوبير رسالة حادة للمنتقدين: “الأهلي شرف مصر رغم أنف الحاقدين، وإذا لم تفهم ذلك، فتعلم لكي تفهم. وعلى الدولة دعم الأهلي إداريًا ليواصل تألقه".


 

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