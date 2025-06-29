خطيب ضحية حادث الطريق الإقليمى: أحلامى راحت وفرحنا كان أول أغسطس | فيديو

في لحظة مؤثرة، تحدث خطيب ميادة، إحدى ضحايا حادث الطريق الإقليمي في المنوفية، عن آخر مكالمة جمعته بالراحلة قبل الحادث المروع الذي أودى بحياتها.

وقال بكلمات مليئة بالحزن أثناء لقائه مع الإعلامية نهال طايل في برنامج 'تفاصيل' المذاع على قناة صدى البلد 2: 'آخر مرة تحدثت معها كانت 12 مساء، تحدثنا قبل أن تنام استعدادًا للعمل في اليوم التالي'.

وأضاف خطيب ميادة قائلاً: 'كانت تخرج للعمل كل يوم في الساعة السادسة صباحًا، وكان هذا هو يومها المعتاد. في آخر مكالمة قالت لي إنها لم تذهب إلى العمل في اليومين السابقين، ولكنها قررت أن تذهب في اليوم التالي'.

كما أشار إلى اللحظة التي تلقى فيها الخبر المؤلم قائلاً: 'كنت في محافظة البحيرة عندما تلقيت الخبر من أهلها في القرية بأن ميادة في المستشفى، وأن حالتها مستقرة، لكنني لم أكن أتخيل أبدًا ما حدث بعد ذلك'.

وأكد خطيب الضحية أن ميادة كانت قد استعدت للزواج في الشهر المقبل، قائلاً: 'كان من المقرر أن يقام حفل زفافنا في الأول من أغسطس، ولكن القدر كان أسرع منا، وسقطت جميع أحلامنا'.