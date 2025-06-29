وزير النقل: الرئيس السيسي وجّه رسائل حاسمة عقب حادث الطريق الإقليمي

قال الفريق كامل الوزير، وزير النقل والصناعة ونائب رئيس الوزراء، إن الدولة حريصة على محاسبة المقصرين ومراجعة كافة التفاصيل الفنية والإدارية المرتبطة بالطرق، لضمان عدم تكرار مثل هذه الحوادث المأساوية.

وأكد كامل الوزير، خلال حوار له مع برنامج “بالورقة والقلم”، عبر فضائية “تن”، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي وجّه رسائل حاسمة عقب حادث الطريق الإقليمي الذي أسفر عن مصرع 18 فتاة والسائق، مؤكدًا أنه "لا أحد فوق الحساب".

وتابع وزير النقل والصناعة ونائب رئيس الوزراء، أن أي شخص أخطأ سيحاسب، والفيصل سيكون ما تقرره النيابة العامة.. أي متهم سيُدان، أياً كان موقعه، من أقل موظف وحتى أكبر مسؤول، حتى لو كان داخل وزارة النقل التي أترأسها شخصيًا".