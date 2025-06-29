وزير النقل: حادث الطريق الإقليمي محل تحقيق.. والأحمال الزائدة التي تتحملها الطرق يوميًا تؤثر على كفاءتها

قال الفريق كامل الوزير، وزير النقل والصناعة ونائب رئيس الوزراء، لإن الطريق الذي وقع عليه الحادث تم تنفيذه بين عامي 2017 و2018، واستغرق تنفيذه ما بين 7 إلى 8 سنوات، وهو ما يُعد عمرًا كبيرًا نسبيًا في مجال الطرق.

وأضاف كامل الوزير، خلال حوار له لبرنامج “بالورقة والقلم”، عبر فضائية “تن”، أنه فور علمه بالحادث الذي وقع على الطريق الاقليمي؛ غادر مؤتمرًا صحفيًا مهمًا كان يشارك فيه، وسارع بالسفر على متن أول طائرة إلى موقع الحادث، الذي راح ضحيته 18 فتاة والسائق.

وتابع وزير النقل والصناعة ونائب رئيس الوزراء، أن الطريق يخضع لزيارات دورية ومتابعة مستمرة، لافتا إلى أن الأحمال الزائدة التي تتحملها الطرق يوميًا تؤثر بصورة كبيرة على كفاءتها وسلامتها.

وشدد على أن كل الإجراءات الهندسية والرقابية تم اتخاذها عند تنفيذ الطريق، مؤكدًا أن الحادث محل تحقيق؛ لمعرفة أسبابه بدقة.

وأشار إلى أن أفضل الاستشاريين في مصر أشرفوا على تنفيذ المشروع، وتم إنشاؤه وفقًا لأفضل المعايير الهندسية، رغم أن المنطقة كانت تستلزم إنفاقًا ضخمًا.