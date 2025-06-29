وزير النقل يتفقد الطريق الإقليمي لمتابعة موقع حادث مصرع 18 فتاة ويؤكد: السواق كان شارب

تفقد الفريق كامل الوزير وزير النقل اليوم الطريق الإقليمي في نطاق محافظة المنوفية.

كما تفقد موقع حادث مصرع 18 فتاة وشاب من أبناء محافظة المنوفية في حادث تصادم تريلا مع سيارة تقل عدد من العمالة من أبناء قرية كفر السنابسة.

وقال كامل الوزير، وزير النقل إن سائق التريلا كان متعاطيا للمخدرات ولا يملك رخصة وأضاع حلم 18 فتاة في عمر الزهور.

وأضاف أنه قطع إجازته مع زملائه لمتابعة موقف الطريق الإقليمي، قائلا “ احنا المسئولين ولا نتهرب من المسئولية ولكن أين الجريمة التي ارتكبتها”.

وتابع أن الطريق الإقليمي يتم تطويره حيث أنشأ عام 2018، ولكن مشكلة الطريق أنه في عمق الأرض الزراعية وكان لابد من رفع الطريق عن الأرض الزراعية بوضع طبقات من الرمال ويحتاج الي صيانة دائمة ورفع كفاءة كل 8 سنوات.