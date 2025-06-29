علاء عابد: لجنة النقل والمواصلات منعقدة على مدار الساعة منذ حادث المنوفية

قدم النائب علاء عابد، رئيس لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب التعازي لأهالي المنوفية ونواب المحافظة، خلال مناقشة مجلس النواب حادث الطريق الإقليمي .

وقال عابد خلال الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم "أوضح أن لجنة النقل والمواصلات منذ هذا الحادث منعقدة على مدار الساعة تتابع التطورات أولا بأول"، مضيفًا "أتوجه بالشكر لإعلام مصر الواعي، الإعلام الذي نقل الواقع ومشاعر المصريين".

ولفت إلى أن رئيس مجلس الوزراء أمر بتشكيل لجنة فنية متخصصة، والنائب العام أمر بالتحقيق، وقال إن "اللجنة الفنية التي أمر رئيس الوزراء بتشكيلها وضمت اللواء إيهاب سالم وصلت إلى تقرير مفاده وجود رسومات هندسية متكاملة في هذه المنطقة، والنيابة العامة أثبتت أن سائق السيارة تعاطى مخدرا ورخصته منتهية"، مضيفًا "لا يمكن أبدًا ان 18 بنت من بناتنا خرجوا في سبيل الرزق ونحتسبهم شهداء لا يمكن أن يمر الحادث مرور الكرام".

وقال عابد إن الحكومة اتخذت إجراءات، ولجنة النقل اتخذت إجراءات، وأوضح إرسال مذكرة لرئيس مجلس النواب تتضمن بعض الجهات المعنية "ليس الطرق والكباري فقط لتواجدها في اللجنة حتى يمكن الوصول لتوافق حول إدارة الطرق بشكل جيد".

وأوضح تقدم كثير من النواب بعدة طلبات إحاطة لهذا الطريق تقوم عليه شركات متخصصة تابعة لبعض الجهات لتطوير 157 كيلومتر تحديدا.

وقال "لكن للظروف التي تمر بها الدولة ونحن نعلم بها، هناك بعض التأخير لكن هذا لا يمنع المسؤولية التي أخذت اللجنة على عاتقها بتوجيهات رئيس مجلس النواب تحديد المسؤوليات وسنخطر سيادتك والمجلس الموقر بما سيتم خلال الأيام القادمة".