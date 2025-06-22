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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

إصابة 7 أشخاص في حادث انقلاب سيارة ميكروباص على الطريق الدائري بقليوب

تصادم
تصادم

أصيب 7 أشخاص في حادث انقلاب سيارة ميكروباص أعلى الطريق الدائري بنزلة قليوب، بمحافظة القليوبية، اليوم، حيث تم نقل المصابين إلى مستشفى قليوب المركزي لتلقي الإسعافات والرعاية الطبية اللازمة، فيما لا تزال حالتهم الصحية تحت المتابعة.


وتبين من المعاينة الأولية أن الحادث وقع بنطاق دائرة مركز شرطة قليوب، إثر انقلاب سيارة ميكروباص تقل عددًا من الركاب، ما أسفر عن إصابة الركاب بسحجات وكدمات متفرقة في أنحاء الجسم.


وجاءت أسماء المصابين كالتالي: 

مصباح  م 

إبراهيم ا 

محمود ص 

طه ع 

هويدا م 

محيي ع  

رجب م.


وانتقلت الأجهزة الأمنية وفرق المرور إلى موقع الحادث لتسيير الحركة المرورية ورفع آثار الحادث من الطريق.

القليوبية بنها محافظ القليوبية

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