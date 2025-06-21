السيطرة على حريق فى مصنع فايبر بالقليوبية

تمكنت قوات الحماية المدنية بالقليوبية ، من السيطرة على حريق شب في مصنع فيبر بقرية قلما دائرة مركز شرطة قليوب، دون وقوع أي خسائر بشرية، حيث تم الدفع بسيارات إطفاء والسيطرة عليه وإخماده دون أن يمتد للمناطق المجاورة، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.



تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية، إخطارا من شرطة النجدة، يفيد وقوع حريق في مصنع فيبر بقرية قلما دائرة مركز شرطة قليوب.



وانتقلت على الفور الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية لمكان الحريق، وتبين أن الحريق في مصنع فيبر، مكون من طابق واحد، ودفعت قوات الحماية المدنية في القليوبية بسيارتي إطفاء، وتمت السيطرة على الحريق وإخماده دون أن يمتد للمناطق المجاورة له دون خسائر بشرية، وتولت الجهات المعنية التحقيق.