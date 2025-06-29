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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

بعد تعرضها لوعكة صحية.. نقل حبيبة الجيوشي الناجية من حادث طريق المنوفية للمستشفي

حبيبة الناجية من الحادث
حبيبة الناجية من الحادث
مروة فاضل

أعلنت أسرة حبيبة الجيوشي الناجية من حادث الطريق الإقليمي لمحافظة المنوفية، التي خرجت أمس من المستشفي عقب تماثلها للشفاء، تعرضها لوعكة صحية.

واكدت اسرتها، أن الفتاة أصيبت بالآم شديدة في الرأس حيث وجه اللواء ابراهيم ابو ليمون محافظ المنوفية بإرسال سيارة إسعاف لنقلها الي مستشفي الجراحات المتخصصة لتوقيع الكشف عليها وعمل التحاليل والأشعة المطلوبة.

وتابعت أسرة الفتاة، أن حبيبة في حالة نفسية سيئة حيث توفي اصدقائها أمام عينها ولا تنسي تفاصيل الحادث وسط حالة من الحزن.

يذكر أن قرية كفر السنابسة بمركز منوف قد ودعت 18 فتاة من أبناء القرية وسط حالة من الحزن وذلك عقب وفاتهم في حادث أثناء ذهابهم الي العمل في أحدي محطات جمع العنب في السادات، حيث اصطدمت تريلا بسيارة ميكروباص كانوا يستقلونها.

محافظة المنوفية المنوفية اخبار محافظة المنوفية الحادث حادث الطريق الإقليمي

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