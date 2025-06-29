قبل زيارة وزير النقل.. انقلاب سيارة ربع نقل على الطريق الإقليمي في المنوفية

شهد الطريق الإقليمي اليوم انقلاب سيارة ربع نقل محملة بالفاكهة في نطاق مركز الباجور وفي اتجاه السادات.

تلقي اللواء محمود الكموني مدير أمن المنوفية، إخطارا من مركز شرطة النجدة بوقوع حادث سيارة علي الطريق الإقليمي.

بالانتقال تبين انقلاب سيارة ربع نقل محملة بالفاكهة بالقرب من مطلع مركز الباجور، وتبين عدم وجود إصابات أو وفيات في الحادث، حيث تم رفع آثار الحادث وإعادة تسيير حركة المرور.

يأتي ذلك بالتزامن عن أنباء زيارة الفريق كامل الوزير وزير النقل إلى قرية كفر السنابسة بمركز منوف في محافظة المنوفية لتعزية أهالي ضحايا الطريق الإقليمي وتفقد الطريق الإقليمي.