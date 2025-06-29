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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

برلماني : أهالي المنوفية يشتكون من تكرار الحوادث بين الباجور وأشمون

برلماني
برلماني
هاني حسين

علق النائب هاني خضر عضو مجلس النواب، على حادث الطريق الإقليمي بمحافظة المنوفية والذي راح ضحيته 19 فتاة من قرية واحدة .


وقال  هاني خضر في حواره  مع الإعلامي أحمد موسى في برنامجه " على مسئوليتي " المذاع على قناة " صدى البلد"، :"  الطريق الإقليمي يربط 7 محافظات وطوله 400 كيلو متر ".


وتابع هاني خشر :" الطريق الإقليمي تم افتتاحه في 2018 ومنذ عامين كان هناك شكوى من أهالي المنوفية في منطقة من الباجور وحتى أشمون لأنها منطقة يتتكرر فيها الحوادث بكل كبير ".

وأكمل هاني خضر :"  إحنا توجهنا بطلبات لرئاسة الوزراء ووزارة النقل لإعادة صيانة هذه لمنطقة التي يتم تكرارؤ الحوادث فيها ".

ولفت هاني خضر :"  الدلة وفرت مليار جنيه لتنفيذ إعادة التأهيل وهناك تحويلات مرورية في الطريق لتنفيذ أعمال الصيانة ". 
 

أحمد موسى اخبار التوك شو الطريق الإقليمي برلماني حادث المنوفية

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