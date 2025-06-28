الطريق الإقليمي | أحمد موسى: 18 بنت راحوا في ثانية .. وده حادث جلل

علق الإعلامي أحمد موسى، على حادث الطريق الإقليمي بمحافظة المنوفية والذي راح ضحيته 18 فتاة من قرية واحدة.



وقال الإعلامي أحمد موسى في برنامجه " على مسئوليتي " المذاع على قناة " صدى البلد"، :" النيابة العامة فتحت التحقيقات في هذا الحادث ".



وتابع:"18 بنت في ميكروباص توفاهم الله في ثانية واحدة فقط ".

وأكمل الإعلامي أحمد موسى :" ده حادث جلل ومفيش حد مش زعلان "، مضيفا:" إحنا لازم نعرف إيه اللي أدى لحدوث هذا الحادث".



ولفت الإعلامي أحمد موسى :" الرئيس السيسي وجه الحكومة بمتابعة صيانة الطرق بكل دقة ووجه بسرعة الانتهاء بعمليات الإصلاح بالطريق الإقليمي ".