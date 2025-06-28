بعد حادث المنوفية .. كامل الوزير يقطع زيارته لتركيا ويعود لتفقد الطريق الإقليمي

علق الإعلامي أحمد موسى، على حادث الطريق الإقليمي بمحافظة المنوفية والذي راح ضحيته 19 فتاة من قرية واحدة .



وقال الإعلامي أحمد موسى في برنامجه " على مسئوليتي " المذاع على قناة " صدى البلد"، :" الفريق كامل الوزير نائب رئيس الوزراء يتقدم بخالص التعازي لأسر شهداء حادث الطريق الدائري الإقليمي.



وتابع الإعلامي أحمد موسى:" كامل الوزير يقرر قطع زيارته لتركيا ويعود للقاهرة لتفقد الدائري الإقليمي ".

وأكمل الإعلامي أحمد موسى :" الفريق كامل الوزير اكد انه خلال المرحلة المقبلة سيكون هناك مجهود لتنظيم وتأهيل منظومة النقل في مصر وتأهيل وتنظيم منظومة سائقي الشاحنات ".

ولفت الإعلامي أحمد موسى :" سوف يتم العمل مع كل مؤسسات الدولة على استكمال ما بدأناه منذ فترة للتوعية والتأهيل لتنفيذ آداب استخدام الطرق والنقل ".