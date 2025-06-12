ماذا حدث؟ | كامل الوزير يشاهد كسر زجاج قطار أثناء جولة مفاجئة بمحطة رمسيس

أثناء جولة مفاجئة أجراها الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل، بمحطة سكك حديد مصر برمسيس، رصد الوزير تهشم نوافذ قطار رقم 185 – القادم من بورسعيد إلى سوهاج – نتيجة تعرضه للرشق بالحجارة، وهو ما استدعى إصدار توجيهات عاجلة ومشددة بتكثيف حملات التوعية المجتمعية لمواجهة هذه الظاهرة الخطيرة التي تهدد سلامة الركاب وسائقي القطارات.

وأكد الوزير أن تكرار هذه الحوادث يُعرض الأرواح للخطر، ويتسبب في خسائر مادية تتحملها هيئة السكك الحديدية من ميزانيتها، داعيًا إلى تعاون مجتمعي واسع للحد منها. وشدد على أهمية تنظيم ندوات توعية موسعة في مختلف المحافظات والمدن، بمشاركة الأهالي، ومفتشي الأوقاف، ووكلاء وزارة التربية والتعليم، ورؤساء المراكز، لنشر الوعي بين الأطفال والشباب حول خطورة مثل هذه الأفعال وأثرها على المرفق العام الذي يخدم ملايين المواطنين يوميًا.

جاء ذلك خلال الجولة الثانية للوزير خلال أربعة أيام، والتي شملت تفقد الساحة الخارجية للمحطة، وشبابيك التذاكر، والمول التجاري، والأرصفة، وبوابات التذاكر الإلكترونية. واطمأن الوزير على انتظام العمل داخل المحطة، ومتابعة جهود النظافة، وانتشار فرق الصيانة، وتحديث معلومات مواعيد القطارات عبر الإذاعة الداخلية.

كما أجرى حوارًا مباشرًا مع عدد من الركاب الذين أعربوا عن ارتياحهم لتحسن مستوى الخدمة، مشيدين بجهود الوزارة وهيئة السكك الحديدية في التطوير ورفع الكفاءة التشغيلية.