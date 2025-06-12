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طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

الوزير من محطة رمسيس: لا خروج لقطار دون فحص.. وقيادات شابة للسكك الحديدية

لقاء اليوم
لقاء اليوم
حمادة خطاب

أجرى الفريق مهندس كامل الوزير نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل جولة تفقدية بمحطة سكك حديد مصر برمسيس  وذلك لمتابعة انضباط  العمل بالمحطة واتخاذ هيئة السكك الحديدية كافة الإجراءات التي تساهم في تسهيل حركة تنقل المواطنين عبر خطوط الشبكة المختلفة وانتظام جداول التشغيل .

بدأت الجولة بتفقد الوزير الساحة الخارجية وشبابيك التذاكر والمول التجاري و بهو المحطة والارصفة  بالإضافة إلى بوابات التذاكر الالكترونية التي تساهم في عدم دخول الركاب للارصفة بدون تذكرة  وكذلك  انتشار  مسئولي الصيانة الخاصة بالبوابات على مدار الساعة لاصلاح اي اعطال مفاجئة واتخاذ كافة التدابير  التي تكفل عدم حدوث زحام بالارصفة   وقيام  المحطات التي يتوافر بها إذاعة داخلية  بإعلام الجمهور بشكل مستمر بمواعيد قيام القطارات بمختلف الخطوط وأرقام الأرصفة التي يتواجد بها كل قطار  بالإضافة إلى القيام بأعمال نظافة القطارات والمحطات على مدار الساعة.

كما التقى نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل بعدد من الركاب للسؤال عن مستوى الخدمة المقدمة والتي أصبحت ملموسة على أرض الواقع وأكد الوزير للركاب أن كل من في الوزارة وكافة العاملين بكافة هيئاتها ومنها هيئة السكك الحديدية موجودون في أماكنهم لخدمة المواطنين وجمهور الركاب مشيرا الى استمرار، تطوير وتحديث منظومة السكك الحديدية بكافة محاورها الخمسة لاستمرار تقديم أعلى مستويات الخدمة لجمهور الركاب. 

وخلال جولته بأرصفة المحطة شاهد الوزير عددا من شبابيك قطار رقم 185  القادم من بورسعيد الى سوهاج مرورا بالقاهرة  وقد تم رشقها بالحجارة فوجه الوزير باستمرار حملات التوعية الخاصة بالتحذير من مخاطر ظاهرة رشق الأطفال للقطارات بالحجارة ومناشدة المواطنين بالمساهمة مع هيئة السكك الحديدية في التوعية من مخاطر هذه الظاهرة وضرورة الحفاظ على سلامة مرفق، السكك الحديدية المملوك للشعب، والذي يخدم ملايين الركاب يوميا  وذلك بعد تكرار هذه الظاهرة الخطيرة  واستمرار عقد ندوات توعية من قبل مسئولي هيئة السكك الحديدية بمدن ومحافظات الجمهورية المختلفة بحضور رؤساء مراكز تلك المدن ومفتشي إدارة الأوقاف بالاضافة الى وكلاء وزارة التربية والتعليم  وعدد من الأهالي والمواطنين بها وذلك بهدف التأكيد عاى ضرورة المشاركة الفعالة من كافة طوائف المجتمع في التصدى لهذه الظاهرة الخطيرة وتوعية الأطفال بمخاطرها  السلبية التى تتسبب في تعريض حياة  الركاب وسائقى القطارات للخطر، و تعطيل مسير القطارات  وإلحاق أضرار بها والتى يتم بعد ذلك إصلاحها من ميزانية السكك الحديدية،

ثم عقد الفريق مهندس كامل الوزير نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل اجتماعًا موسعًا مع المهندس محمد عامر رئيس هيئة السكك الحديدية ونواب رئيس الهيئة ورؤساء الإدارات المركزية وعدد مديري العموم بمنطقة القاهرة بهيئة السكة الحديد وبحضور المهندس وجدي رضوان نائب وزير النقل للسكك الحديدية والجر الكهربائي .

في بداية اللقاء، أكد الوزير على أهمية الخدمات التي تقدمها هيئة السكة الحديد لخدمة المواطنين، وهو يستتبع أن يتسابق الجميع لخدمة الركاب وتقديم اعلى مستويات الخدمة لهم مؤكدا على  تطبيق مبدأ الثواب والعقاب من خلال تحفيز المجتهدين ومكافأتهم، ومعاقبة المقصرين وعدم التهاون مع أي  مقصر في تأدية المهام الموكلة اليه واعلام كافة العاملين بذلك لتحفيز كافة العاملين للاجتهاد في العمل 

مشيرا الى أن على الجميع أن يتسابق في المحافظة على كافة ممتلكات ومهمات السكة الحديد والتصدي بحزم لأي محاولة لسرقة أو إتلاف لتلك الممتلكات أو المهمات المملوكة .

وأكد الوزير  على أهمية اتخاذ كافة السبل لزيادة إيرادات الهيئة، سواء من خلال منع الركوب بدون تذكرة، أو من خلال الاستغلال الاستثماري الأمثل لكافة محطات واملاك هيئة السكك الحديدية، والحرص على تحصيل مستحقات الهيئة.

مشددا  على ضرورة الاهتمام بالتدريب والتأهيل المستمر للعاملين في السكة الحديد، بالتزامن مع تطبيق آلية دقيقة لاختيار العناصر الجديدة، وتأهيل العناصر الحالية،  والدفع بالقيادات الشابة المؤهلة علميا  والمنضبطة والمجتهدة   لتولي المناصب المختلفة، وخلق صف  ثانٍ وثالث ورابع من الكوادر المؤهلة لقيادة الهيئة خلال الأعوام القادمة.

كما أكد الوزير على الحرص على دعم كافة الورش وتوفير المعدات التي تساهم في إجراء الصيانة اللازمة لكافة القطارات، وفقًا لمقاييس الجودة، مع التأكيد على استخدام قطع غيار أصلية، وأهمية تنظيم مخزون قطع الغيار في الورش والعمل  على تصنيع بعضها محليًا.  

وعدم خروج أي قطار إلا بعد التأكد من حالته الفنية، بالإضافة إلى انتشار فرق الصيانة بكافة المحطات للتدخل الفوري في حال حدوث أي أعطال.

كما شدد الوزير على أهمية العناية بكافة الشكاوى الواردة وفحصها، والعمل على معالجة الشكاوى الصحيحة بما يساهم في تحسين الخدمة المقدمة للمواطنين وتقديم كافة التسهيلات والخدمات المميزة لجمهور الركاب. 

كما وجّه الوزير رئيس وقيادات الهيئة بعقد اجتماعات دورية مع العاملين بالهيئة بمختلف المناطق للاستماع إلى التحديات والمشاكل والمقترحات، بما يساهم في تطوير العمل وخلق بيئة عمل  مناسبة تعود بالإيجاب على أداء الموظفين، والاستمرار في تحسين مستوى الخدمة وإرسال المجتهدين من الموظفين بالهيئة للخارج بالتعاون مع الشركات العالمية التي تتعاون  مع هيئة السكك الحديدية لاكتساب الخبرات اللازمة والتدريب على أحدث أنواع التكنولوجيا كما استعرض الوزير الموقف التنفيذي لعدد من مشروعات الخطوط الجديدة الجاري تنفيذها والخطوط الجاري ازدواجها حيث أكد الوزير على ضرورة الالتزام بالخطة الزمنية لكل مشروع وتنفيذها وفقا لأعلى مقاييس الجودة نظرا لاهميتها في تسهيل حركة تنقل المواطنين  خدمة حركة التجارة وخدمة المناطق الصناعية المختلفة.

كامل الوزير مجلس الوزراء سكك حديد مصر

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