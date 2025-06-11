ضبط مرتكب واقعة اتلاف القطار الروسي وإحالته للنيابة.. وهذه عقوبته

أصدرت هيئة السكك الحديدية ، بيانا بشأن الفيديو الذي تم تداوله عبر وسائل التواصل الاجتماعي، المتضمن قيام أحد الأشخاص بإقتلاع لمبة إنارة من أحد القطارات الروسية الجديدة وإلقائها خارج القطار.

وأوضحت أنه تم بناءً على توجيهات الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل ، التنسيق بين الهيئة القومية لسكك حديد مصر والإدارات المختصة بوزارة الداخلية، على الفور لسرعة القبض على هذا الشخص لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

وأشار البيان، إلى أن الشرطة المصرية تمكنت من ضبط مرتكب الواقعة (عامل - مقيم بدائرة مركز شرطة كوم أمبو بأسوان) ، الذي أقر بأنه أثناء استقلاله القطار رفقة أحد أصدقائه متجهان من محطة أسوان إلى محطة كوم أمبو.

وقام مشرف القطار ، بتوقيع غرامة مالية عليه نتيجة عدم حمله تذكرة ركوب ، وعقب ذلك قام بإقتلاع لمبة الإنارة من إحدى عربات القطار وإلقائها خارج القطار اعتراضاً على توقيع الغرامة المالية عليه.

كما قام صديقه بتصويره ونشر المقطع على مواقع التواصل الإجتماعى ، وتم تحويله للنيابة العامة لإتخاذ الإجراءات القانونية بشأنه.

وأكدت هيئة السكك الحديدية، على استمرار التصدي لمثل هذه السلوكيات السلبية غير المسئولة التي يرتكبها البعض والتي تتسبب في إتلاف ممتلكات عامة يملكها الشعب المصري.

كما أكدت على استمرار حملات التوعية من مخاطر هذه السلوكيات السلبية من خلال صفحاتها الرسمية علي مواقع التواصل الاجتماعي وموقعها الرسمي و الصفحات الرسمية للهيئات التابعة لها ومن خلال وسائل الإعلام المختلفة.

وأوضحت أن المرفق ملكية عامة للشعب، وأن مسئولية الحفاظ عليه مسئولية مشتركة بين الهيئة القومية لسكك حديد مصر التي تنفذ مشروعات ضخمة لإستمرار تقديم خدمات مميزة للركاب وتقديم كافة التسهيلات لهم خلال تنقلاتهم المختلفة عبر خطوط السكك الحديدية، والمواطنين من خلال الحفاظ على الممتلكات العامة والإبتعاد عن السلوكيات السلبية عند التعامل مع المرفق ، التي تسبب أضراراً جسيمة للمواطنين ولممتلكات الهيئة.

ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير عقوبة العبث بمعدات السكة الحديد.

عقوبات العبث بمعدات السكة الحديد

وضع القانون رقم 277 لسنة 1959 والمٌعدل بالقانون رقم 94 لسنة 2018، عقوبات بشأن العبث بمعدات السكك الحديد.

ووفقا للمادة (20) مكرراً من القانون رقم 277 لسنة 1959 والمٌعدل بالقانون رقم 94 لسنة 2018، يعاقب بالحبس وبغرامة لا تجاوز 20 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من يخالف حكما من أحكام المادة (10 مكرراً) من هذا القانون، وتكون العقوبة السجن إذا ترتب على العبث بالمعدات والأجهزة الخاصة بها أثناء مسيرها تعريض حياه الركاب للخطر، أو نتج عن ذلك إصابة أو وفاة أحد الأشخاص.

وحسب المادة القانونية، فإنه فى جميع الأحوال، يحكم على المتسبب فى الإضرار التى تلحق بالأشخاص أو بالممتلكات بالتعويض عن هذه الأضرار.

وجاءت المادة (10) مكرراً لتعدد المحظورات، فى مقدمتها الركوب على أسطح القطارات أو بين وحداتها أو فى أى مكان من شأنه تعريض مسيرها للخطر، التعدى على الحرم المخصص لمحطات أو خطوط السكك الحديدية أو إشغالها بأية صورة بغير إذن من السلطات المختصة، العبث بالمعدات والأجهزة الخاصة بالقطارات أو بتسيير حركاتها على الخطوط، تعريض خطوط مسير القطارات للخطر، قيادة المركبات عبر خطوط السكك الحديدية من غير الأماكن المخصصة لذلك، اقتحام مزلقانات السكك الحديدية أثناء إغلاقها.

وشملت المحظورات، قطع ميل جسر السكك الحديدية أو تجريفها، رفع منسوب الأراضى الزراعية المجاورة لخطوط السكك الحديدية عن منسوب السكة الحديد، إلقاء المخلفات الزراعية القابلة للاشتعال بميل جسر السكة الحديد، أو إلقاء القمامة أو المياه أو مخلفات المبانى على السكك الحديدية أو جسورها، التواجد داخل حرم السكة الحديد بقصد السرقة أو العبث بمهماتها، حيازة أى مكونات أو خدمات تخص السكة الحديد دون سند، التعدى على الأراضى أو العقارات المملوكة لهيئة سكك حديد مصر، إجراء أى تمريرات أو أى أعمال أسفل جسر السكة الحديد أو على السكة الحديد، أو إجراء أعمال حفر بجوار خطوط السكك الحديدية دون تصريح مسبق من الهيئة.