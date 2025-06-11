لتسهيل عودة المسافرين.. سكك حديد مصر تُواصل تشغيل القطارات الإضافية حتى 16 يونيو

أعلنت الهيئة القومية لسكك حديد مصر عن استمرار تشغيل القطارات الإضافية على مختلف خطوط الشبكة حتى يوم 16 يونيو 2025، وذلك في إطار خطة الهيئة لتسهيل عودة المسافرين بعد انتهاء إجازة عيد الأضحى المبارك، وتخفيف الضغط على القطارات المنتظمة.

وأكدت الهيئة أنها اتخذت حزمة من الإجراءات لضمان انسيابية حركة السفر خلال هذه الفترة، حيث تم الدفع بعدد كبير من الرحلات الإضافية على خطوط الوجهين القبلي والبحري، بهدف استيعاب الزيادة الكبيرة في أعداد الركاب.

وشملت الاستعدادات رفع حالة الطوارئ داخل المحطات والورش الفنية، والتأكد من الجاهزية الكاملة للقطارات من حيث السلامة الفنية والنظافة، إلى جانب تعزيز الرقابة لمنع تسرب التذاكر إلى السوق السوداء، وزيادة عدد منافذ البيع لمنع التكدسات وتيسير الحصول على التذاكر.

كما تم التأكيد على تواجد قيادات الهيئة ومهندسي التشغيل داخل المحطات الرئيسية لمتابعة حركة التشغيل ميدانيًا، والتعامل الفوري مع أي طارئ، بالتنسيق الكامل مع شرطة النقل والمواصلات لتأمين الرحلات وتنظيم حركة الدخول والخروج، بما يضمن أعلى درجات الراحة والأمان للركاب.

وأعربت الهيئة عن تمنياتها للمواطنين برحلات آمنة وميسّرة، مؤكدة التزامها الكامل ببذل أقصى الجهود لخدمة جمهور الركاب، ومتمنية أن يعود عيد الأضحى بالخير واليُمن والبركات على الشعب المصري.