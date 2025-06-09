دفن جثمان شاب صدمه قطار على السكة الحديد جنوب الجيزة

صرحت النيابة العامة في الجيزة بدفن جثمان شاب لقى مصرعه على شريط السكة الحديد في منطقة الحوامدية وطلبت تحريات المباحث حول الواقعة.

مصرع شاب على شريط السكة الحديد في الحوامدية

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة بلاغًا من الأهالي يفيد بوقوع حادث بمنطقة الحوامدية، وعلى الفور انتقل رجال الشرطة والإسعاف إلى موقع الحادث.

وتبين أن الشاب كان يحاول عبور القضبان من نقطة غير مؤمنة لعبور المشاة، ففوجئ بقدوم القطار مما أسفر عن إصابته بإصابات بالغة أودت بحياته في الحال، وتم نقله إلى المشرحة وتم تحرير محضر بالواقعة وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، واخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.