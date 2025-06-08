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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

حوادث

السيطرة على حريق في شونة كتان بالغربية.. صور

جهود قوات الحماية المدنية بالغربية
جهود قوات الحماية المدنية بالغربية
الغربية أحمد علي

أعلن اللواء أشرف الجندي محافظ الغربية نجاح أجهزة المحافظة في السيطرة الكاملة على الحريق الذي اندلع اليوم "الأحد"، في مخزن كتان مقام على مساحة تقدر بنحو فدانين بقرية شبرا اليمن التابعة لمركز زفتى.

وأشار إلى أن التعامل السريع والتنسيق الكامل بين كافة الأجهزة ساهم في محاصرة النيران ومنع امتدادها.

وأضاف محافظ الغربية أن جميع الأجهزة التنفيذية تحركت فور ورود البلاغ إلى مركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة حيث انتقل الي الموقع الدكتور محمود عيسى نائب المحافظ ، المهندس علي عبد الستار السكرتير العام المساعد ، واللواء مهندس محمد عبد الفتاح رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة مياه الشرب والصرف الصحي بالغربية.

 وأشار إلى أنه تم رفع درجة الاستعداد القصوى بكل القطاعات والدفع بعدد كبير من سيارات الإطفاء واللوادر وماكينات شفط المياه ومعدات الدعم الفني بالإضافة إلى سيارات الإسعاف وفرق المرور لتنظيم الحركة حول موقع الحريق.

جهود محافظ الغربية 

وشدد المحافظ على أن طبيعة المواد المخزنة وسرعة اشتعال الكتان شكّلت تحديًا حقيقيًا لكن تم التغلب عليه بفضل الخطة المحكمة التي وُضعت للتعامل مع الحريق حيث تم فصل التيار الكهربائي والغاز عن المنطقة المحيطة وتفعيل الإجراءات الاحترازية لحماية الأرواح والممتلكات.

وتم الدفع بعدد 11 سيارة حماية مدنية من بينها سيارة فنطاس 35 طن وعدد 2 سيارة إسعاف بالإضافة إلى 5 سيارات مياه وفنطاس ٢٠  طن تابعة لشركة مياه الشرب والصرف الصحي و5 سيارات مياه أخرى وجرار بفنطاس من مركزي زفتى وسمنود و8 ماكينات شفط مياه و4 لوادر تابعة لمركز ومدينة زفتى.

دعم أسر وعائلات زفتي 

وأكد اللواء أشرف الجندي أن الجهود أسفرت عن السيطرة الكاملة على النيران وجار الآن تنفيذ أعمال التبريد اللازمة مضيفا أنه تم تسجيل أربع حالات اختناق نتيجة الدخان الكثيف تم التعامل معها ميدانيا من خلال جلسات أكسجين دون الحاجة لنقلها إلى المستشفى.

دعم قوات الحماية المدنية 

وأشاد المحافظ بالاستجابة الفورية من كافة الجهات المشاركة وعلى رأسهم رجال الحماية المدنية الذين أظهروا شجاعة وبسالة كبيرة في مواجهة النيران وكذلك فرق شركة مياه الشرب والصرف الصحي التي لعبت دورًا حيويًا في تأمين وصول كميات كبيرة من المياه لدعم جهود الإطفاء كما وجه الشكر لفرق الوحدات المحلية والكهرباء والغاز والإسعاف والمرور التي تواجدت بكامل جاهزيتها في موقع الحريق.

وثمّن الجندي وعي وتعاون أهالي المنطقة الذين بادروا بالمساعدة في احتواء الموقف مما يعكس روح الانتماء والمسؤولية التي يتمتع بها أبناء الغربية مؤكدًا أن التواجد الميداني مستمر من قبل جميع الجهات المعنية لحين الانتهاء التام من أعمال التبريد والتأكد من استقرار الأوضاع بشكل نهائي.

محافظ الغربية إخماد نيران حريق هائل شونه كتان شبرا اليمن زفتي

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