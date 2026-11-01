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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تحقيقات وملفات

صحة الغربية تحقق إنجازًا دوليًا بحصول مستشفى المحلة العام على الجائزة الماسية وطنطا العام على الجائزة البلاتينية من المنظمة العالمية للسكتة الدماغية

وكيل الصحة بالغربية
وكيل الصحة بالغربية
الغربية أحمد علي

حققت مديرية الشؤون الصحية بالغربية إنجازًا طبيًا دوليًا جديدًا، بحصول مستشفى المحلة العام على الجائزة الماسية، ومستشفى طنطا العام على الجائزة البلاتينية، من المنظمة العالمية للسكتة الدماغية (WSO)، بالتعاون مع مبادرة Angels، وذلك ضمن 19 جائزة دولية حصلت عليها مستشفيات وزارة الصحة والسكان، تقديرًا لتميزها في تقديم خدمات علاج ورعاية مرضى السكتة الدماغية وفقًا للمعايير الدولية.

توجيهات صحة الغربية 

وجاء ذلك في إطار حرص الأستاذ الدكتور خالد عبد الغفار، وزير الصحة والسكان، واللواء الدكتور علاء عبد المعطي، محافظ الغربية، بالارتقاء بمستوى الخدمات الصحية وتطوير المنظومة الطبية، وتعزيز جودة الرعاية المقدمة للمواطنين.

تحرك تنفيذي عاجل 

ومن جانبها، أعربت الاستاذه الدكتورة رشا محمود خضر، وكيل وزارة الصحة بالغربية، عن بالغ فخرها واعتزازها بهذا الإنجاز، وقدمت خالص الشكر والتقدير إلى الفرق الطبية والتمريضية والفنية والإدارية بمستشفى المحلة العام ومستشفى طنطا العام، مثمنة جهودهم المخلصة وعملهم المتواصل الذي أسهم في تحقيق هذا التميز والحصول على تقدير دولي مستحق.

وأكدت وكيلة الوزارة أن حصول المستشفيين على هاتين الجائزتين يعكس كفاءة الكوادر الطبية وقدرتها على تطبيق أحدث البروتوكولات العلاجية والمعايير الدولية، خاصة فيما يتعلق بسرعة تشخيص حالات السكتة الدماغية والتدخل العلاجي في الوقت المناسب، بما يسهم في إنقاذ حياة المرضى وتحسين فرص التعافي.

رفع كفاءة الخدمات 

وأضافت أن هذا الإنجاز لم يأتِ من فراغ، وإنما هو نتاج العمل بروح الفريق الواحد، والالتزام المستمر بتطوير الأداء الطبي، ورفع كفاءة الفرق العاملة، والحرص على تقديم خدمة صحية آمنة ومتميزة وفق أعلى معايير الجودة.

واختتمت الدكتورة رشا خضر بالتأكيد على استمرار دعم المديرية لجميع الفرق الطبية المتميزة، والعمل على توفير بيئة داعمة للتطوير والابتكار والارتقاء بمستوى الأداء داخل المنشآت الصحية، بما يعزز مكانة مستشفيات الغربية ويحقق أفضل مستوى من الرعاية الصحية للمواطنين.

اخبار محافظة الغربية تحرك تنفيذي رفع كفاءة الخدمات صحة الغربية

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