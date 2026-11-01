قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
نهاية خط الجبل.. مصرع عنصرين إجراميين في مواجهة مسلحة مع الشرطة بسوهاج
حالة الطقس غدًا.. ذروة الموجة الحارة وتحذير من الشبورة
أحمد شوبير يكشف موقف الأهلي النهائي من رحيل عموتة بعد تزايد الحديث حول مستقبله
4 مواجهات منتظرة.. جدول مباريات الزمالك في شهر نوفمبر بمختلف البطولات
نائب: دولة الابتكار خطوة مهمة لحماية الملكية الفكرية وصنع "علامة تجارية" للمنتج الوطني
تنسيق مشترك بين "التعليم والثقافة" لرعاية موهبة "ميار" بطلة تحدي القراءة العربي
ماذا تقدم مازيراتي جران توريزمو 2027 الجديدة؟
"السيد فيتو".. ترامب يكشف عن موقفه حال فوز الديمقراطيين بانتخابات الكونجرس
إهداء مكتبة كاملة من إصدارات وزارة الثقافة لمدرسة "الشهيد حمدي شرابي " بكفر الشيخ
ننشر بيان بهاء أبو شقة بشأن عودته إلى حزب الوفد
ميار بطلة تحدي القراءة العربي: شكرا على تهنئة الرئيس وتكريم وزير التعليم
عبد العاطي: التنسيق بين القوى الإقليمية وأوروبا مهم لتفادي تأثير الأزمات المتتالية على الاقتصاد العالمي
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تحقيقات وملفات

خريطة التنمية بوزارة النقل.. المشروعات الجديدة تعيد رسم حركة التجارة وتحسن حياة المواطنين

وزارة النقل
وزارة النقل
حسام الفقي

نفذت وزارة النقل خطة شاملة تهدف إلى رفع كفاءة شبكة الطرق والكباري على مستوى الجمهورية، بما يسهم في تيسير حركة التنقل بين المحافظات، وتحقيق السيولة المرورية، ودعم حركة التجارة الداخلية والخارجية.

طفرة في قطاع الطرق والكباري

​شهد المشروع القومي للطرق إنجازات غير مسبوقة، تضمنت الانتهاء من تنفيذ 6600 كيلومتر من الطرق الجديدة، إلى جانب تطوير وازدواج ورفع كفاءة 8700 كيلومتر من شبكة الطرق الرئيسية الحالية. كما تتواصل العمليات في تنفيذ نحو 900 كيلومتر من الطرق الجديدة وتطوير 1300 كيلومتر إضافية من الطرق القائمة.

وغطت هذه المشروعات محاور استراتيجية رئيسية، شملت:

​الطرق الجديدة البارزة: الطريق الدائري الإقليمي، والطريق الدائري الأوسطي، وطريق هضبة الجلالة، وطريق الداخلة – شرق العوينات، وطريق توشكى – شرق العوينات، إلى جانب محاور تنموية وحيوية متعددة.

​تطوير الطرق القائمة: أعمال التطوير الواسعة للطريق الدائري حول القاهرة الكبرى، وطريق الصعيد الصحراوي الغربي، وطريق وادي النطرون – العلمين، والطريق الدولي الساحلي، وطريق القاهرة – الإسكندرية الصحراوي، وغيرها من الطرق الحيوية الرابطة بين المحافظات.

​73 محوراً وكوبري لربط ضفتي النيل

​في خطوة استراتيجية لربط شبكة الطرق شرق وغرب النيل، وضعت الوزارة خطة متكاملة لزيادة عدد محاور النيل لتصل إلى 73 محوراً وكوبري، مقابل 38 محوراً فقط قبل يونيو 2014.

​تم الانتهاء فعلياً من تنفيذ 19 محوراً جديداً (مثل محاور تحيا مصر، عدلي منصور، بنها، سمالوط، وغيرها).

​يجري العمل حالياً على تنفيذ 16 محوراً جديداً لتقليص المسافات البينية بين المحاور إلى نحو 25 كيلومتراً.

​في قطاع الكباري العلوية والأنفاق، أُنجز نحو 946 كوبري ونفقاً، فضلاً عن الانتهاء من 35 كوبري أعلى مزلقانات السكك الحديدية الأكثر خطورة.

تطوير الطرق ضمن مبادرة «حياة كريمة»

​لم تقتصر جهود الوزارة على الطرق الرئيسية فحسب، بل امتدت لتشمل القرى والمراكز من خلال المبادرة الرئاسية «حياة كريمة»، حيث شملت الخطة رفع كفاءة 2,900 كيلومتر من الطرق في 20 محافظة و52 مركزاً بنسبة تنفيذ وصلت إلى نحو 90%، فضلاً عن الانتهاء الكامل من خطة رفع كفاءة الطرق المحلية بالمحافظات بإجمالي 38 ألف كيلومتر.

وزارة النقل كفاءة شبكة الطرق والكباري حركة التنقل بين المحافظات

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

عداد الكهرباء

تخفيض الكهرباء 30%.. شرط مهم قبل شحن كارت العداد الكودي

الدولار

صعد 7.1%.. مفاجأة في سعر الدولار مستهل تعاملات اليوم في البنوك

اسعار باقات الانترنت الارضي

بدءاً من اليوم.. كيف تحصل على 50 جيجا إنترنت مجاناً؟

الذهب

انهيار جديد في أسعار الذهب.. والجرام يخسر 280 جنيها دفعة واحدة

الدولار

55 قرشا.. هبوط قوي في سعر صرف الدولار الآن بالبنوك

جنيهات ذهب

الجنيه الذهب يخسر 2240 جنيها.. هبوط قوي في أسعار المعدن الأصفر بمصر

ايزنكوت

القائمة العربية المشتركة ترفض شروط آيزنكوت الأربعة لتشكيل الحكومة الإسرائيلية

الجهاز المركزي للتنظيم والادارة

التنظيم والإدارة يعيد فتح التقديم لمسابقة التعاقد مع معلمي 4 مواد.. بهذه الشروط

ترشيحاتنا

كرات البطاطس

طريقة عمل كرات البطاطس المحشية بالجبنة.. وصفة مقرمشة بمكونات بسيطة

التركيز عند الأطفال

منها الموز والزبادي.. أطعمة تزيد مستوى تركيز طفلك خلال اليوم الدراسي

الحصبة الالمانية

بعد انطلاق حملة التطعيمات.. أعراض صـادمة للحصبة الألمانية

بالصور

18 سنة زواج انتهت بخسارة بيت الأحلام.. تفاصيل قصة نسمة عثمان

نسمة عثمان
نسمة عثمان
نسمة عثمان

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: ميار عثمان

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: الزمن الطيب وناسه

د. أيمن فرج

د. أيمن فرج يكتب: من رفع الفائدة إلى تحفيز الاستثمار.. كيف يتحول الاستقرار النقدي إلى فرصة للنمو؟

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: عامي الثالث والثلاثون.. حصاد التجارب وبداية الانطلاق

نهى زكريا

نهى زكريا تكتب: الاستثمار.. إعادة صياغة

المزيد