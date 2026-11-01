خريطة التنمية بوزارة النقل.. المشروعات الجديدة تعيد رسم حركة التجارة وتحسن حياة المواطنين

نفذت وزارة النقل خطة شاملة تهدف إلى رفع كفاءة شبكة الطرق والكباري على مستوى الجمهورية، بما يسهم في تيسير حركة التنقل بين المحافظات، وتحقيق السيولة المرورية، ودعم حركة التجارة الداخلية والخارجية.

​طفرة في قطاع الطرق والكباري

​شهد المشروع القومي للطرق إنجازات غير مسبوقة، تضمنت الانتهاء من تنفيذ 6600 كيلومتر من الطرق الجديدة، إلى جانب تطوير وازدواج ورفع كفاءة 8700 كيلومتر من شبكة الطرق الرئيسية الحالية. كما تتواصل العمليات في تنفيذ نحو 900 كيلومتر من الطرق الجديدة وتطوير 1300 كيلومتر إضافية من الطرق القائمة.

وغطت هذه المشروعات محاور استراتيجية رئيسية، شملت:

​الطرق الجديدة البارزة: الطريق الدائري الإقليمي، والطريق الدائري الأوسطي، وطريق هضبة الجلالة، وطريق الداخلة – شرق العوينات، وطريق توشكى – شرق العوينات، إلى جانب محاور تنموية وحيوية متعددة.

​تطوير الطرق القائمة: أعمال التطوير الواسعة للطريق الدائري حول القاهرة الكبرى، وطريق الصعيد الصحراوي الغربي، وطريق وادي النطرون – العلمين، والطريق الدولي الساحلي، وطريق القاهرة – الإسكندرية الصحراوي، وغيرها من الطرق الحيوية الرابطة بين المحافظات.

​73 محوراً وكوبري لربط ضفتي النيل

​في خطوة استراتيجية لربط شبكة الطرق شرق وغرب النيل، وضعت الوزارة خطة متكاملة لزيادة عدد محاور النيل لتصل إلى 73 محوراً وكوبري، مقابل 38 محوراً فقط قبل يونيو 2014.

​تم الانتهاء فعلياً من تنفيذ 19 محوراً جديداً (مثل محاور تحيا مصر، عدلي منصور، بنها، سمالوط، وغيرها).

​يجري العمل حالياً على تنفيذ 16 محوراً جديداً لتقليص المسافات البينية بين المحاور إلى نحو 25 كيلومتراً.

​في قطاع الكباري العلوية والأنفاق، أُنجز نحو 946 كوبري ونفقاً، فضلاً عن الانتهاء من 35 كوبري أعلى مزلقانات السكك الحديدية الأكثر خطورة.

​تطوير الطرق ضمن مبادرة «حياة كريمة»

​لم تقتصر جهود الوزارة على الطرق الرئيسية فحسب، بل امتدت لتشمل القرى والمراكز من خلال المبادرة الرئاسية «حياة كريمة»، حيث شملت الخطة رفع كفاءة 2,900 كيلومتر من الطرق في 20 محافظة و52 مركزاً بنسبة تنفيذ وصلت إلى نحو 90%، فضلاً عن الانتهاء الكامل من خطة رفع كفاءة الطرق المحلية بالمحافظات بإجمالي 38 ألف كيلومتر.